ABD ile Çin'in, yapay zeka alanındaki riskleri ve düzenlemeleri ele almak üzere eylül ayında resmi görüşmelere başlamaya hazırlandığı bildirildi. Reuters'a konuşan ve konu hakkında bilgi sahibi beş kaynağa göre, iki ülke arasındaki temaslar, Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleştirilen zirvenin önemli sonuçlarından biri olacak.

Reuters'a konuşan kaynaklar, görüşmelerin, Şi Cinping'in 24 Eylül'de ABD'ye yapmayı planladığı ziyaret öncesinde düzenlenmesinin beklendiğini ancak tarihlerin henüz kesinleşmediğini söyledi.

Eylül ayında yapılması planlanan toplantılar, Donald Trump'ın yeniden göreve gelmesinin ardından ABD ile Çin arasında gerçekleştirilecek ilk resmi yapay zeka diyaloğu olacak.

ABD heyetine Hazine Bakanı Scott Bessent'in başkanlık etmesi bekleniyor. Görüşmelere katılacak diğer isimler, toplantının gündemi ve nerede yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı ile Çinli yetkililer Reuters'ın konuya ilişkin sorularına henüz yanıt vermedi.

YAPAY ZEKA YARIŞI YENİ BİR REKABET ALANI HALİNE GELDİ

Ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda rekabet içinde bulunan Washington ile Pekin, giderek daha güçlü hale gelen yapay zeka modellerinin oluşturabileceği riskler konusunda da karşı karşıya bulunuyor.

İki ülke, gelişmiş yapay zeka modellerinin askeri kapasiteyi artırması, kritik altyapılara yönelik siber saldırılarda kullanılabilmesi ve iş gücü piyasasında yaratabileceği etkiler nedeniyle ortak düzenleme seçeneklerini değerlendiriyor.

ÇİP KISITLAMALARI VE YENİ GÜVENLİK ENDİŞELERİ

ABD, bugüne kadar en gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e ihracatına çeşitli kısıtlamalar getirdi. Axios'un daha önce yayımladığı habere göre Washington yönetimi, Çin'in açık kaynaklı gelişmiş yapay zeka modellerinin hızla yaygınlaşması nedeniyle bu modellerin ABD'li şirketler tarafından kullanımına da sınırlamalar getirmeyi değerlendiriyor.

Çin tarafı ise, kamuoyuna henüz sunulmayan gelişmiş yapay zeka modeli Mythos başta olmak üzere, ülke içinde geliştirilen güçlü yapay zeka modellerine yurt dışından erişimin sınırlandırılması seçeneğini masaya yatırıyor. Pekin yönetimi, bu modellerin siber saldırılar için kullanılabileceği endişesini taşıyor.

MASADAKİ BAŞLIKLAR

Analistlere göre Çin'in görüşmelerde öncelik vereceği konular arasında Mythos modeli, ABD'nin gelecekte geliştireceği ileri seviye yapay zeka sistemlerini nasıl kontrol edeceği ve Washington'ın Çin'in açık kaynaklı yapay zeka modellerine yönelik yeni kısıtlamalar getirip getirmeyeceği yer alıyor.

Trump yönetiminin ise ABD'li yapay zeka şirketleriyle yeni nesil modellerin güvenli şekilde piyasaya sürülmesine yönelik gönüllü güvenlik standartları üzerinde çalıştığı, ancak henüz resmi bir düzenleme açıklamadığı belirtiliyor.

"SİYASİ DEĞİL TEKNİK GÖRÜŞME"

Kaynaklardan biri, Çin'in önümüzdeki haftalarda kendi iç değerlendirmelerini tamamladıktan sonra görüşmelere hangi kurumların katılacağına karar vereceğini söyledi.

Aynı kaynak, Pekin yönetiminin ABD ile siyasi tartışmalardan ziyade yapay zekaya ilişkin teknik konuların ele alınacağı somut bir diyalog yürütmek istediğini ifade etti.

DGA-Albright Stonebridge Group ortağı Paul Triolo ise ilk toplantıdan büyük sonuçlar beklenmemesi gerektiğini belirterek, "İlk görüşmede büyük sorunların çözülmesi beklenmiyor. Taraflar öncelikle 'ileri seviye yapay zeka modeli' tanımı gibi temel kavramlarda ortak bir çerçeve oluşturmaya çalışacaktır." değerlendirmesinde bulundu.