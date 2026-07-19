Klinikte akılalmaz skandal! Ayak bileği ameliyatı için gitti, dişlerinden oldu

Fransa'da ayak bileği ameliyatı olmak için hastaneye giden 17 yaşındaki genç kız, büyük bir tıbbi hatayla karşı karşıya kaldı. Genç kızın ayak bileği yerine yanlışlıkla yirmilik dişleri çekilirken, aile olayla ilgili şikayetçi oldu.