Belinden ameliyat oldu, hayatı karardı: “Kimse o pançı almaya yanaşmıyor”

Adana'da iş kazasının ardından belinden ameliyat olan 53 yaşındaki Mehmet Gür, operasyon sırasında belinde cerrahi panç unutulduğunu öne sürerek doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Yıllardır çalışamadığını belirten Gür, "Kimse o pançı almaya yanaşmıyor. Tek isteğim yeniden sağlığıma kavuşup işime dönmek" dedi.

Adana'da yaşayan iki çocuk babası çelik montaj işçisi Mehmet Gür (53), geçirdiği iş kazasının ardından geçirdiği ameliyatta belinde cerrahi panç unutulduğunu öne sürerek doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Belindeki yabancı cismin alınmasının riskli olduğu gerekçesiyle yıllardır tedavi olamadığını söyleyen Gür, yeniden çalışabilmek için çözüm bekliyor.

İŞ KAZASININ ARDINDAN AMELİYAT OLDU Mehmet Gür, 2022 yılında Mersin'de geçirdiği iş kazasının ardından tedavi edildi. Ancak 2023 yılında bel ağrılarının artması üzerine Seyhan Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı A.Y.Ü.'ye başvurdu. Ameliyata alınan Gür'ün beline dört platin takıldı.

PLATİNLER ÇIKARILDI, PANÇ UNUTULDUĞU İDDİA EDİLDİ Bir yıl sonra kontrole giden Mehmet Gür'ün belindeki platinler çıkarıldı. İddiaya göre bu operasyon sırasında belinde cerrahi panç unutuldu. Ameliyat sonrası ağrıları devam eden Gür, bu süreçte çalışamaz hale geldi. Geçen yıl 5 Ocak Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerde belinde panç bulunduğu tespit edildi.

"RİSKLİ" DENİLDİ, AMELİYAT YAPILMADI Mehmet Gür, başvurduğu doktorların pançın alınmasının felç riski taşıdığını belirterek ameliyatı üstlenmediğini söyledi. Seyhan Devlet Hastanesi'nin ardından Balcalı Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de başvurduğunu belirten Gür, tüm doktorların işlemi riskli bulduğunu ifade etti.