Trump'ın seçim iddiasına Çin'den sert yanıt! "ABD'yi karalamaya çalışıyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları Pekin yönetimi tarafından reddedildi. Çin Dışişleri Bakanlığı, suçlamaların "asılsız" olduğunu belirterek, Pekin'in ABD seçimlerine hiçbir zaman müdahale etmediğini ve böyle bir niyet taşımadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusa sesleniş konuşmasında kamuoyuna açıklanan istihbarat belgelerine dayanarak, yabancı ülkelerin ABD seçim sistemine geniş çaplı müdahalede bulunduğunu ve seçim güvenliğinde ciddi açıklar bulunduğunu öne sürdü.

Trump, özellikle Çin'i hedef alarak, 2020 seçim sürecinden itibaren yaklaşık 220 milyon ABD'li seçmene ait verilerin Çin tarafından ele geçirildiğini savundu. Trump, bunu "ABD seçim tarihindeki en büyük veri ihlali" olarak nitelendirdi.

PEKİN'DEN NET YANIT: "HİÇBİR ZAMAN MÜDAHALE ETMEDİK"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian ise düzenlediği basın toplantısında Trump'ın açıklamalarını kesin bir dille reddetti.

Lin, ABD'nin iddialarının hiçbir somut temele dayanmadığını belirterek, "Bu suçlamalar Çin'i karalamayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Çin'in diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesini benimsediğini vurgulayan Lin, "Çin'in ABD seçimlerine müdahale etmek gibi bir çıkarı yoktur ve bunu hiçbir zaman yapmamıştır." dedi.

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Çinli sözcü, açıklamasında Washington yönetimine de göndermede bulundu.

Lin Jian, "Diğer ülkelerin iç işlerine pervasızca müdahale eden, uzun yıllardır dünya genelinde hükümetleri, şirketleri ve vatandaşları ayrım gözetmeden izleyen, diğer ülkelerin vatandaşlarının verilerini geniş çapta ele geçiren tarafın kim olduğu sorgulanmalıdır." ifadelerini kullandı.

CIA RAPORUNU GÜNDEME GETİRDİ

Trump, konuşmasında CIA tarafından hazırlanan bir rapora da atıfta bulundu.

ABD Başkanı, raporda Çin Komünist Partisi'nin 2018 yılından itibaren kendisine karşı olan yurt içi ve yurt dışındaki unsurları harekete geçirerek 2020 başkanlık seçimlerinde alacağı oyları azaltmayı, istifa etmesini sağlamayı veya yeniden seçilmesini engellemeyi amaçladığının yer aldığını öne sürdü.

Kasım ayında ara seçimlere gidecek olan ABD'de seçim güvenliği ve yabancı müdahale iddialarının yeniden ülke gündeminin en önemli başlıklarından biri haline gelmesi bekleniyor.