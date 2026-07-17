İtalya Emniyet Genel Müdürü Prefetto Vittorio Pisani, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TÜRKİYE İLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Türk polisinin sahadaki etkin denetim kapasitesini öven Pisani, iki ülke arasında yıllardır sürdürülen ortak çalışmaların düzensiz göçle mücadeleden Avrupa'nın güvenliğine kadar birçok alanda önemli sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti.

SAHADAKİ ETKİN DENETİM VE KONTROL GÜCÜ

Türk polisinin sahadaki hakimiyetine değinen Prefetto Vittorio Pisani, "İşbirliği son derece mükemmel. Çünkü Türk polisinin tüm birimleri kendi toprakları üzerinde harika bir denetim etkinliğine sahip. Dolayısıyla onların işbirliği bizim için çok önemli. Türkiye ile işbirliğimiz son derece güçlü. Türk polisi ülkesinde çok etkin bir kontrol mekanizmasına sahip" şeklinde konuştu.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

İtalya Emniyet Müdürü Pisani, özellikle Avrupa'ya yönelik düzensiz göç güzergahında Türk güvenlik güçlerinin hayati bir rol oynadığını ifade etti.

İş birliğinin tarihsel sürecine ve başarısına vurgu yapan Prefetto Vittorio Pisani, "Türkiye ile işbirliği yapmak her zaman mükemmeldi. Çok uzun yıllar önce Türkiye'den ayrılan Suriyeli göçmenlerin gemileri varken bu işbirlikleri başladı. Oradan itibaren geliştirilen işbirliği yıllar boyunca mükemmel bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.