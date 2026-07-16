ABD'den Suudi Arabistan ve Kuveyt'e olası askeri teçhizat satışlarına onay

ABD, Suudi Arabistan'a yaklaşık 1,96 milyar dolarlık, Kuveyt'e ise 484 milyon dolarlık olası askeri teçhizat ve silah satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e olası askeri teçhizat ve silah satışına ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, Suudi Arabistan'a 1,96 milyar dolar değerinde "Gelişmiş Hassas Güdümlü Silah Sistemleri (APKWS-II)" ve ilgili teçhizatın satılmasına onay verildiği belirtildi.



Paketin Gelişmiş Hassas Güdümlü Silah Sistemleri'nin yanı sıra savaş başlıkları, roket motorları, yedek parçalar, eğitim ekipmanları ve lojistik destek gibi hizmetleri de kapsadığı ifade edilen açıklamada, ana yüklenicinin "New Hampshire eyaletinin Nashua kentinde bulunan BAE Systems" olacağı belirtildi.



Açıklamada, "Önerilen satış, Körfez Bölgesi'nde siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin itici gücü olan ancak NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin güvenliğini artırarak, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir." ifadesi kullanıldı.



KUVEYT'E 484 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE OLASI ASKERİ TEÇHİZAT SATIŞI



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kuveyt'e olası askeri teçhizat satışı hakkında yapılan açıklamada ise söz konusu paketin C-17 nakliye uçaklarının bakım ve idamesi kapsamında uçak parçaları, haberleşme ekipmanları, yazılım desteği, teknik dokümantasyon, eğitim ve lojistik hizmetleri kapsadığı vurgulandı.



Paketin 484 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen açıklamada, ana yüklenicinin Virginia eyaletinin Arlington şehrinde bulunan The Boeing Company olacağı aktarıldı.



Açıklamada, "Önerilen satış, Kuveyt'in C-17 filosunun operasyonel hazırlığını garanti altına alarak, ülkenin mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini artıracaktır." ifadesi kullanıldı.