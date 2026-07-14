Sıcaklar tek başına öldürmüyor! Avrupa'da asıl sorun altyapı

Avrupa'da uzun yıllar sel, fırtına ve soğuk hava kıtanın en büyük iklim riski olarak görülürken, son dönemde aşırı sıcaklar en ölümcül tehdit haline geldi. EuroMOMO verilerine göre yalnızca 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında 27 Avrupa ülkesinde 10 bin 650 fazladan ölüm kaydedildi. Uzmanlar, iklim krizinin enerji, sağlık ve şehir altyapısındaki yetersizliklerle birleşmesi halinde benzer tabloların her yaz daha ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

BİR HAFTADA 10 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

EuroMOMO ölüm izleme sistemine göre 22-28 Haziran haftasında 27 Avrupa ülkesinde 10 bin 650 fazladan ölüm gerçekleşti. Bu ölümlerin 9 binden fazlasını 65 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturdu.

EuroMOMO verilerini derleyen Danimarka Statens Serum Institut bünyesinde Kıdemli Hekim olarak görev yapan Lasse Vestergaard, Reuters'a verdiği demeçte, "Yılın bu zamanında böyle bir ek ölüm oranı görülmesi olağan dışı. Bu gerçekten çok yüksek bir oran" dedi.

Vestergaard ayrıca, "Bu yüksek ek ölüm oranını aşırı sıcaklar dışındaki bir etkenle açıklamak zor" ifadesini ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa İklim ve Sağlık Gözlemevi, Avrupa İklim Değişikliğine Uyum Platformu (Climate-ADAPT) ve Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün (WRI) verilerine göre son dört yılda aşırı sıcaklar nedeniyle 200 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Uzmanlar, bu tablonun yalnızca bir çevre sorunu değil, enerji politikası, şehir planlaması, sağlık kapasitesi ve sosyal hizmetlerin birlikte ele alınmasını gerektiren yapısal bir risk olduğunu değerlendiriyor.