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Sıcaklar tek başına öldürmüyor! Avrupa'da asıl sorun altyapı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avrupa, iklim krizinin en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya. Sadece haziranın son haftasında 10 binden fazla ek ölüm kaydedildi. Uzmanlar, yüksek can kayıplarının yalnızca aşırı sıcaklarla açıklanamayacağını, yaşlı nüfus, eski bina stoku, yetersiz sağlık ve enerji altyapısı ile düşük klima kullanımının da bu tabloda önemli rol oynadığını belirtiyor.

Sıcaklar tek başına öldürmüyor! Avrupa'da asıl sorun altyapı 1

Avrupa'da uzun yıllar sel, fırtına ve soğuk hava kıtanın en büyük iklim riski olarak görülürken, son dönemde aşırı sıcaklar en ölümcül tehdit haline geldi. EuroMOMO verilerine göre yalnızca 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında 27 Avrupa ülkesinde 10 bin 650 fazladan ölüm kaydedildi. Uzmanlar, iklim krizinin enerji, sağlık ve şehir altyapısındaki yetersizliklerle birleşmesi halinde benzer tabloların her yaz daha ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

Sıcaklar tek başına öldürmüyor! Avrupa'da asıl sorun altyapı 2

BİR HAFTADA 10 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

EuroMOMO ölüm izleme sistemine göre 22-28 Haziran haftasında 27 Avrupa ülkesinde 10 bin 650 fazladan ölüm gerçekleşti. Bu ölümlerin 9 binden fazlasını 65 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturdu.

EuroMOMO verilerini derleyen Danimarka Statens Serum Institut bünyesinde Kıdemli Hekim olarak görev yapan Lasse Vestergaard, Reuters'a verdiği demeçte, "Yılın bu zamanında böyle bir ek ölüm oranı görülmesi olağan dışı. Bu gerçekten çok yüksek bir oran" dedi.

Vestergaard ayrıca, "Bu yüksek ek ölüm oranını aşırı sıcaklar dışındaki bir etkenle açıklamak zor" ifadesini ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa İklim ve Sağlık Gözlemevi, Avrupa İklim Değişikliğine Uyum Platformu (Climate-ADAPT) ve Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün (WRI) verilerine göre son dört yılda aşırı sıcaklar nedeniyle 200 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Uzmanlar, bu tablonun yalnızca bir çevre sorunu değil, enerji politikası, şehir planlaması, sağlık kapasitesi ve sosyal hizmetlerin birlikte ele alınmasını gerektiren yapısal bir risk olduğunu değerlendiriyor.

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Sıcaklar tek başına öldürmüyor! Avrupa'da asıl sorun altyapı 3

KRİZİN MERKEZİNDE ALTYAPI VAR

Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Henri P. Kluge'nin açıkladığı verilere göre Avrupa Birliği ve ilişkili ülkelerde son dört yılda aşırı sıcaklar nedeniyle 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

DSÖ, bu ölümlerin büyük bölümünün alınacak önlemlerle engellenebileceğini vurgularken, uzmanlar sıcaklık artışının tek başına bu kadar yüksek can kaybına neden olmadığını belirtiyor.

Asıl sorunun Avrupa'nın enerji, sağlık ve şehir altyapısının yeni iklim koşullarına yeterince uyum sağlayamaması olduğu ifade ediliyor.

Kıtadaki milyonlarca konut, kış aylarında ısıyı içeride tutacak şekilde tasarlanmış tarihi taş ve beton yapılardan oluşuyor. Günlerce süren sıcak hava dalgalarında bu binalar, gündüz depoladığı ısıyı gece dışarı veremiyor. Böylece evlerin iç sıcaklığı insan vücudunun dinlenmesine izin vermeyecek seviyelere ulaşıyor.

Sıcaklar tek başına öldürmüyor! Avrupa'da asıl sorun altyapı 4

AVRUPA'DA KLİMALI EV ORANI YÜZDE 20

WRI verilerine göre ABD'de evlerin yüzde 90'dan fazlasında klima bulunurken, Avrupa'da bu oran yaklaşık yüzde 20 seviyesinde.

Enerji maliyetleri, çevresel kaygılar ve eski yapıların teknik özellikleri klima kullanımını sınırlandırıyor. Fransa, İspanya ve İtalya'da sıcak hava dalgaları sırasında elektrik talebi hızla yükselirken bazı bölgelerde enerji sistemlerinde arızalar ve kesintiler yaşandı.

Sıcaklar tek başına öldürmüyor! Avrupa'da asıl sorun altyapı 5

AVRUPA ÜLKELERİNİN YARISINDA PLAN YOK

DSÖ, çözümün yalnızca klima kullanımını artırmak olmadığını vurguluyor.

Kurum, şehirlerde daha fazla yeşil alan oluşturulmasını, gölgelendirme projelerinin yaygınlaştırılmasını, serinleme merkezleri kurulmasını, yaşlıların düzenli olarak kontrol edilmesini, çalışma saatlerinin sıcaklığa göre düzenlenmesini ve ulusal sıcaklık-sağlık eylem planlarının uygulanmasını öneriyor.

DSÖ'ye göre Avrupa ülkelerinin yarısından fazlasında halen kapsamlı bir sıcaklık-sağlık eylem planı bulunmuyor.

Kurum, erken uyarı sistemleri ve yerel yönetimlerin koordineli çalışması sayesinde sıcaklığa bağlı ölümlerin önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtiyor.

Sıcaklar tek başına öldürmüyor! Avrupa'da asıl sorun altyapı 6

HASTANELER DE ZORLANDI

Avrupa'da sıcak hava dalgaları yalnızca vatandaşları değil, sağlık sistemlerini de zorladı.

DSÖ verilerine göre birçok Avrupa kentinde acil servis başvuruları rekor seviyelere ulaştı. Bazı Fransız şehirlerinde acil çağrılar yüzde 50 artarken, Londra Ambulans Servisi tarihinin en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Hastanelerde hem hasta sayısı yükseldi hem de yüksek sıcaklık nedeniyle soğutma sistemleri ve tıbbi cihazlarda sorunlar görüldü.

Sıcaklar tek başına öldürmüyor! Avrupa'da asıl sorun altyapı 7

FRANSA'DA BİNİ AŞKIN EK ÖLÜM

Haziran sonundaki sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen ülkelerin başında Fransa geldi.

Reuters'ın aktardığı verilere göre yalnızca birkaç gün süren aşırı sıcaklar sırasında ülkede binin üzerinde "ek ölüm" kaydedildi.

Özellikle Paris başta olmak üzere büyük şehirlerde gündüz sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması ve geceleri sıcaklığın yüksek seyretmesi yaşlı nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sağlık riskini artırdı. Hastanelerde acil servis başvuruları da önemli ölçüde yükseldi.

Sıcaklar tek başına öldürmüyor! Avrupa'da asıl sorun altyapı 8

EN BÜYÜK RİSK YAŞLI NÜFUS

Almanya, Avrupa'nın en yaşlı nüfuslarından birine sahip olması nedeniyle sıcak hava dalgalarından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Özellikle bakım evlerinde ve kronik hastalığı bulunan yaşlılarda sıcaklığa bağlı ölüm riski artarken, büyük kentlerde asfalt ve beton yoğunluğunun oluşturduğu "ısı adası" etkisi gece serinlemesini engelledi. Eski bina stokunun klima sistemlerine uygun olmaması da vatandaşların evlerinde yüksek sıcaklıklara maruz kalmasına yol açtı.

Uzmanlar, Avrupa'nın dünyanın en hızlı ısınan kıtası olmaya devam etmesi halinde mevcut enerji ve sağlık altyapısıyla benzer krizlerin her yaz daha ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

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