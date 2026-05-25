Papa 14. Leo günah çıkardı: Vatikan'dan kölelik için ilk açık özür

Katolik Kilisesi'nin yeni lideri Papa 14. Leo, yayımladığı ilk genelgede dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Magnifica Humanitas" isimli genelgede Papa 14. Leo, Vatikan'ın geçmişte köleliği doğrudan meşrulaştıran kararlar aldığını açık şekilde kabul etti.

Papa, "Bu kadar çok insanın yaşadığı büyük acıyı düşündüğümüzde derin bir üzüntü duymamak mümkün değil. Bunun için Kilise adına içtenlikle af diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak Papa'nın sözleri, birçok çevrede "gecikmiş yüzleşme" eleştirilerini de beraberinde getirdi.