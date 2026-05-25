Papa 14. Leo günah çıkardı: Vatikan'dan kölelik için ilk açık özür
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Vatikan'ın yüzyıllar boyunca köleliği meşrulaştıran rolünü ilk kez açık şekilde kabul ederek adeta "günah çıkardı." Tartışmaların merkezinde Vatikan'ın geçmişte Avrupalı krallara verdiği "inançsızları köleleştirme" yetkisi yer alıyor.
Katolik Kilisesi'nin yeni lideri Papa 14. Leo, yayımladığı ilk genelgede dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Magnifica Humanitas" isimli genelgede Papa 14. Leo, Vatikan'ın geçmişte köleliği doğrudan meşrulaştıran kararlar aldığını açık şekilde kabul etti.
Papa, "Bu kadar çok insanın yaşadığı büyük acıyı düşündüğümüzde derin bir üzüntü duymamak mümkün değil. Bunun için Kilise adına içtenlikle af diliyorum" ifadelerini kullandı.
Ancak Papa'nın sözleri, birçok çevrede "gecikmiş yüzleşme" eleştirilerini de beraberinde getirdi.
"İNANÇSIZLARI KÖLELEŞTİRİN" TALİMATI
Tartışmaların odağında ise Vatikan'ın 15. yüzyılda yayımladığı papalık fermanları bulunuyor.
1452 yılında Papa V. Nicholas tarafından yayımlanan "Dum Diversas" adlı belgeyle Portekiz Krallığı'na Afrika ve Amerika'daki "Müslümanlar, paganlar ve diğer inançsızları" fethetme ve köleleştirme yetkisi verilmişti.
Üç yıl sonra yayımlanan "Romanus Pontifex" adlı belge ise Avrupa sömürgeciliğinin en kritik hukuki dayanaklarından biri haline geldi.
Tarihçiler, bu belgelerin Atlantik köle ticaretinin önünü açtığını ve milyonlarca insanın köleleştirilmesine zemin hazırladığını belirtiyor.
YÜZYILLARCA SESSİZ KALDILAR
Papa 14. Leo, Kilise'nin köleliği açık şekilde kınamakta geç kaldığını da kabul etti.
Papa'nın, "Kilise'nin kölelikle tam anlamıyla bağdaşamayacağını açık şekilde kabul etmesi 18 yüzyıl sürdü" sözleri dikkat çekti.
Vatikan'ın yüzyıllar boyunca köle ticaretine karşı net tavır almaması yeniden tartışma konusu olurken, eleştirmenler "Milyonlarca insanın hayatı karardıktan sonra gelen özrün tarihi sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını" savunuyor.
"HRİSTİYAN HAFIZASINDA BİR YARA"
Papa 14. Leo, yaşananları "Hristiyan hafızasında bir yara" olarak tanımladı.
Ancak insan hakları savunucuları, Vatikan'ın 2023 yılında "Keşif Doktrini"ni reddetmesine rağmen köleliği meşrulaştıran papalık belgelerini resmen iptal etmediğine dikkat çekiyor.
Bu durum, "Vatikan gerçekten geçmişiyle yüzleşiyor mu?" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
YAPAY ZEKA ÜZERİNDEN "MODERN KÖLELİK" ÇIKIŞI
Papa'nın genelgesi yalnızca geçmişteki kölelik sistemiyle sınırlı kalmadı.
Papa 14. Leo, yapay zekâ çağında ortaya çıkan yeni sömürü düzenlerine dikkat çekerek, özellikle yapay zekâ çiplerinde kullanılan nadir mineraller için kurulan kontrolsüz iş gücü sistemlerini "modern kölelik" olarak nitelendirdi.
Papa, dijital çağdaki emek sömürüsüne karşı sessiz kalınması halinde Kilise'nin gelecekte yeniden özür dilemek zorunda kalabileceğini söyledi.