İran-Katar deniz hattı 5 ay sonra yeniden faaliyete geçti
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ABD-İsrail savaşı nedeniyle yaklaşık 5 ay önce askıya alınan İran Dayyer Limanı ile Katar Er Rüveys Limanı arasındaki deniz taşımacılığı hattı yeniden hizmete girdi. Hattın yeniden faaliyete geçmesiyle ulaşım maliyetlerinin düşmesi ve mal tedarikinin hızlanması bekleniyor.
Orta Doğu'da deniz taşımacılığı yeniden hareketlenmeye başladı.
ABD-İsrail savaşı nedeniyle askıya alınan İran Dayyer Limanı ile Katar Er Rüveys Limanı arasındaki deniz taşımacılığı hattı, yaklaşık 5 ay aranın ardından yeniden hizmete açıldı.
TEDARİK VE LOJİSTİĞE KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR
İran'ın Doha'daki Ticaret Ataşesi Abbas Abdolkhani, yaptığı açıklamada seferlerin İran'ın Doha Büyükelçiliği ile Katar makamları arasındaki koordinasyonun ardından yeniden başladığını söyledi.
Hattın yeniden açılmasının ulaşım maliyetlerini düşürmesi ve mal tedarikini hızlandırması bekleniyor.