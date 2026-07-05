Eski İsrail Savunma Bakanı Liberman'dan dikkat çeken iddia: "10 gün içinde mühimmatımız kalmayacak"
Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini sert sözlerle eleştirdi. Liberman, İsrail ordusunun mühimmatının 10 gün içinde tükeneceğini öne sürerken, hükümeti koalisyonu korumak uğruna ülkeyi mahvetmekle suçladı.
Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini sert sözlerle eleştirerek İsrail ordusunun 10 gün içinde mühimmatının tükeneceğini iddia etti.
NETANYAHU HÜKÜMETİNİ HEDEF ALDI
İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Liberman, hükümetin Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilere yönelik zorunlu askerlik konusundaki tutumunu da eleştirdi.
Liberman, Netanyahu hükümetini koalisyonu bir arada tutabilmek için ülkeyi mahvetmeye hazır olmakla suçlayarak, "10 gün içinde İsrail ordusunun mühimmatı kalmayacak" ifadesini kullandı.
HAREDİLERE MUAFİYET TEPKİSİ
Haredileri zorunlu askerlikten muaf tutacak yasayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Liberman, söz konusu yasanın asker kaçaklığını meşrulaştırdığını söyledi.
Liberman, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın kontrolünü sıklaştırdığını ve yeniden roket üretmeye başladığını iddia etti.
Hamas Sözcüsü Hazim Kasım ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını meşrulaştırmak için, "Hamas'ın askeri kapasitesini hızla yeniden inşa ettiği" yönünde propaganda yaptığını savunmuştu.