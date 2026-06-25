Dünya bugün iki büyük sarsıntıyla sarsıldı. Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın iç kesimlerinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verilirken, eş zamanlı olarak Japonya’nın Honshu Adası açıklarında 6,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Güney Amerika ülkesi Venezuela, şiddetli bir depremle sarsıldı. Ülkenin iç kesimlerinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem, geniş bir alanda hissedilirken büyük paniğe neden oldu.

GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Carabobo eyaletindeki Montalban kentinin 28 kilometre kuzeybatısı olduğunu ve büyüklüğünün 7,1 olarak ölçüldüğünü açıkladı. Depremin 13,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.