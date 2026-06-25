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Venezuela'da 7,1 Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalanlar var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Venezuela'da 7,1 Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalanlar var

Dünya bugün iki büyük sarsıntıyla sarsıldı. Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın iç kesimlerinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verilirken, eş zamanlı olarak Japonya’nın Honshu Adası açıklarında 6,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Güney Amerika ülkesi Venezuela, şiddetli bir depremle sarsıldı. Ülkenin iç kesimlerinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem, geniş bir alanda hissedilirken büyük paniğe neden oldu.

Venezuela'da 7,1 Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalanlar var - 1

GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Carabobo eyaletindeki Montalban kentinin 28 kilometre kuzeybatısı olduğunu ve büyüklüğünün 7,1 olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Depremin 13,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Venezuela'da 7,1 Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalanlar var - 2

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depremin en büyük etkisinin merkez üssüne yakın bölgeler ile Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yaşandığı görüldü.

Can ve mal kaybına ilişkin yetkililerden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Venezuela'da 7,1 Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalanlar var - 3

Depremin şiddeti nedeniyle sarsıntı, komşu ülke Kolombiya'nın Santander, Boyaca, Cesar, Meta ve başkent Bogota dahil birçok bölgesinde hissedildi.

Kolombiya'nın çeşitli bölgelerinde hissedilen depremin ardından Ulusal Afet Risk Yönetimi Birliği (UNGRD), ülkenin Karayip kıyıları için herhangi bir tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı.

Venezuela'da 7,1 Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalanlar var - 4

JAPONYA'DA 6.9'LUK DEPREM

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Iwate eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem, 51,7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.

VENEZUELA'DAN GÖRÜNTÜLER

Venezuela'da 7,1 Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalanlar var - 5

Venezuela'da 7,1 Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalanlar var - 6

Venezuela'da 7,1 Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalanlar var - 7

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