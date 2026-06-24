Kırgızistan ile Özbekistan, sınır belirleme projesi kapsamında toprak takası yaptı. Açıklamayı Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Askat Alagözov salı günü yaptı.

ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook üzerinden açıklama yapan Alagözov, toplam nüfusu yaklaşık 2 bin 500 olan Çongara ve Taş-Töbö köylerinin Özbekistan'dan Kırgızistan'a devredildiğini söyledi. Söz konusu yerleşimlerin ağırlıklı olarak etnik Kırgızların yaşadığı köyler olduğunu da ekledi.

Buna karşılık Kırgızistan'ın da sınır bölgesinde eşit büyüklükteki arazi parçalarını Özbekistan'a devrettiğini belirtti.

Alagözov, "Bu köylerde artık kayıt işlemleri yürütülecek, ardından burada yaşayanlara Kırgızistan vatandaşlığı verilecek." ifadelerini kullandı.

YOL PROJESİ İÇİN ARAZİ DEĞİŞİMİ

Alagözov, Kırgızistan ile Özbekistan'ın ayrıca Say ve Tayan köylerini birbirine bağlayacak yolun inşasını kolaylaştırmak amacıyla 236 hektar arazi takası yaptığını bildirdi.

Kırgızistan'ın, Tokmok kenti yakınlarındaki 800 metrelik yol kesimi için Kazakistan'a da arazi takası teklifinde bulunduğunu aktaran Alagözov, projenin Almatinskaya Caddesi'nden Kemin kentine kadar uzanacak yaklaşık 150 kilometrelik ücretli otoyolun inşasına imkan sağlayacağını söyledi.

"Bu tür meseleler siyasi spekülasyon konusu haline getirilmemeli." diyen Alagözov, açıklamasında bu vurguyu yaptı.

30 YILI AŞAN SINIR ANLAŞMAZLIĞI ÇÖZÜLMÜŞTÜ

Kırgızistan ile Özbekistan, ortak sınırlarının delimitasyon ve demarkasyon sürecini 27 Ocak 2023'te resmen tamamlamış, böylece 30 yılı aşkın süredir devam eden sınır anlaşmazlığını çözmüştü.