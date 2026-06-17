ABD Başkanı Donald Trump: Metni beğenmezsem füzeyi yerler

ABD Başkanı Trump, Fransa'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinin basına açık kısmında Orta Doğu'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HÜRMÜZ TAMAMEN AÇILACAK"

Trump, ABD ile İran arasındaki mutabakata ilişkin İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını söyleyerek "Bu çok güçlü bir anlaşma. Kimse ne olduğunu bilmiyor ama çok güçlü (bir anlaşma). Birçok insan çok mutlu. Asıl mutlu olan ise piyasalar." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasaların yükselişe ve petrol fiyatının düşüşe geçtiğini vurgulayan Trump, "Hürmüz Boğazı açılacak. Kısmi olarak açıldı. Yakında, yarın ya da sonraki gün tamamen açılacak." dedi.

Trump petrol fiyatının, krizden önceki fiyatına yaklaştığını söyleyerek "Burada fark, şimdi İran'ın nükleer silahı yok. Ne olacağını göreceğiz. İnsanların çok mutlu olacağını düşünüyorum." diye konuştu.