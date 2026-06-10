Kanada'da sahte pilot skandalı! 17 yıl boyunca ehliyetsiz uçtu, 2,9 milyon dolardan fazla maaş aldı

Açıklamaya göre Wall'un ticari pilot lisansı (CPL-A) bulunmasına rağmen kaptan pilot olarak görev yapabilmesi için gerekli olan Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı'na (ATPL-A) sahip olmadığı tespit edildi.

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Peel Bölge Polisi tarafından yapılan açıklamada, Air Canada'da görev yapan pilot Geoffrey Wall hakkında yürütülen soruşturmanın detayları paylaşıldı.

Kanada'da Air Canada hava yolu şirketinde görev yapan bir pilotun gerekli lisansa sahip olmadan yaklaşık 17 yıl boyunca yüzlerce uçuş gerçekleştirdiğinin ortaya çıkması ülkede gündem oldu.

Yaklaşık 27 yıllık kariyerinin son 17 yılında 900'den fazla iç ve dış hat uçuşunda görev yaptığı belirtilen Wall'un bu süreçte 2,9 milyon Kanada dolarından fazla maaş aldığı kaydedildi.

Polis, Geoffrey Wall'un 2009 yılında gerekli lisansa sahip olmadan ehliyetsiz hava yolu pilotluğu yapmaya başladığını ve 2025 yılında emekli olana kadar görevini sürdürdüğünü belirtti.

Kanada'da Air Canada'da görev yapan bir pilotun yolcu taşımak için gerekli lisansa sahip olmadan yaklaşık 17 yıl boyunca 900'den fazla uçuş gerçekleştirdiği ortaya çıktı

Wall hakkında dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, kamu düzenini bozma ve sahte nişan bulundurma gibi çeşitli suçlamalar yöneltildiği belirtildi.

Peel Bölge Polisi Başkomiser Yardımcısı Nick Milinovich, basına yaptığı açıklamada olayın bir film senaryosunu andırdığını söyledi.

Gözaltına alınan pilotun bu süreçte 2,9 milyon Kanada dolarından fazla maaş aldığı belirtildi

Geoffrey Wall, yaklaşık 27 yıllık kariyerinin son 17 yılında 900'den fazla iç ve dış hat uçuşunda görev yaptı

CNN: ŞİRKET GÜVENLİK İHLALİ OLMADIĞINI SAVUNDU

CNN International'ın haberine göre Air Canada, olayla ilgili yaptığı açıklamada şirket pilotlarının her 6 ayda bir uçuş becerilerini doğrulamak amacıyla zorunlu eğitimlerden geçtiğini belirtti.

Şirket, Wall'un uçuş güvenliğini tehlikeye atan bir ihlale yol açmadığını savunurken, olayın tüm yönleriyle ele alındığını ifade etti.

Olay, Steven Spielberg'in yönettiği ve Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı 2002 yapımı "Catch Me If You Can" (Sıkıysa Yakala) filmini akıllara getirdi.