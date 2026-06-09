Netanyahu'ya sandık şoku! İsrail halkından “artık yeter” mesajı

İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün (IDI) 31 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette, İsrail halkının yüzde 61'i Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeniden seçim yarışına girmesini istemediğini ortaya koydu. En geç 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimler öncesi gelen sonuçlar, yıllardır iktidarda bulunan Netanyahu'ya yönelik desteğin eridiğini gösterirken, ABD Başkanı Donald Trump'a duyulan güvenin de ciddi şekilde sarsıldığına işaret etti.

İsrail siyasetinde dengeleri sarsabilecek anket sonuçları gündeme bomba gibi düştü. Yaklaşık 17 yıldır ülke siyasetinin en güçlü figürlerinden biri olan Başbakan Netanyahu'nun yeniden adaylığına yönelik kamuoyu desteğinin ciddi şekilde zayıfladığı görüldü.

Araştırmaya göre İsraillilerin yüzde 61'i Netanyahu'nun bir kez daha başbakanlık yarışına girmemesi gerektiğini düşünüyor. Bu sonuç, seçim atmosferinin giderek ısındığı ülkede Netanyahu'nun siyasi geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

"İKİ DÖNEMLE SINIRLANSIN"

Ankette dikkat çeken bir diğer başlık ise başbakanlık görev süresine yönelik talepler oldu.

Katılımcıların yüzde 61'i, Netanyahu sonrası görev yapacak başbakanlar için "en fazla iki dönem" sınırı getirilmesini destekledi. Bu talebin yalnızca muhalif seçmenlerden değil, sağ, merkez ve sol siyasi görüşlerden geniş destek alması dikkat çekti.

Uzun yıllardır görevde bulunan Netanyahu'ya yönelik rahatsızlığın, görev süresi sınırlaması taleplerine de yansıdığı değerlendiriliyor.

TRUMP'A GÜVEN DE ERİYOR

Anket sonuçları sadece iç siyasette değil, dış politika cephesinde de dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

İsrail vatandaşlarının yalnızca yüzde 44'ü ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in güvenliğini temel öncelikleri arasında gördüğüne inanıyor. Buna karşılık katılımcıların yüzde 54'ü Trump'ın İsrail'in güvenliğine "çok az veya yetersiz düzeyde öncelik verdiği" görüşünü dile getirdi.

Özellikle Yahudi kökenli İsrailliler arasında Trump'a yönelik güven kaybının belirginleştiği görüldü. Mayıs ayında yüzde 64 seviyesinde bulunan güven oranı, son ölçümde yüzde 41'e kadar geriledi.

TARİHİ DÜŞÜŞ

IDI verilerine göre bu oran, Trump'ın Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından yapılan ölçümlerde görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

750'den fazla kişinin katıldığı araştırmanın hata payının ise yüzde 3,57 olduğu belirtildi.

Anket sonuçları, İsrail'de hem Netanyahu'nun liderliğine hem de Washington yönetimine yönelik algıda önemli kırılmalar yaşandığını ortaya koyarken, gözler şimdi yaklaşan seçim sürecine çevrildi.