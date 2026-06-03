Körfez'de sıcak saatler! Türk denizci A Haber'e anlattı: Hava savunma sistemleri 10 kez devreye girdi
Körfez'de gerilimin yeniden yükseldiği saatlerde Bahreyn'de bulunan Türk denizci Çağrı Kaynak, yaşananları A Haber ekranlarında anlattı. Gece saatlerinde hava saldırılarına tanıklık ettiklerini belirten Kaynak, hava savunma sistemlerinin defalarca devreye girerek füzeleri etkisiz hale getirdiğini söyledi. Denizcilerin yaşadığı zorluklara da dikkat çeken Kaynak, "Mecburuz, bu işten para kazanıyoruz" dedi.
Körfez'de yaşanan gerilim bölgedeki deniz trafiğini ve çalışanları da doğrudan etkiliyor. Bahreyn'de bulunan Türk denizci Çağrı Kaynak, dün gece yaşanan hava saldırılarını ve bölgede yaşanan hareketliliği A Haber ekranlarında anlattı.
LİMANDA HAVA SALDIRISINA TANIK OLDULAR
Bahreyn açıklarında değil doğrudan liman içerisinde bulunduklarını belirten Türk denizci Çağrı Kaynak, şunları kaydetti
"Biz Bahreyn açıklarında değiliz, Bahreyn limanındayız, Halife bin Selman diye bir limandayız. Bulunduğumuz bölgeye çok yakın bir lokasyonda bir silo var, alüminyum silosu. Onun arkasında zannediyoruz Amerikan üssü bulunuyor çünkü dün gece 01.00 sularında hava saldırısına şahit olduk. Oradan kalkan hava savunma sistemleri füzeleri etkisiz hale getirdiler."
"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN 10 DEFA AKTİF OLDUĞUNU GÖRDÜK"
Saldırı sırasında yaşanan hareketliliği gözlemlediklerini belirten Kaynak, şu ifadeleri kullandı:
"Droneları göremedik, sesini de duyamadık çünkü yüksek irtifada geldiler zannediyorum. Sadece hava savunma sistemleri bir 10 defa kadar aktif olup gelen füzeleri durdurdular. Yani 10 kere falan havalandığını gördük."
DAHA ÖNCE DE BENZER TEHLİKE YAŞANDI
Bölgede daha önce de benzer olaylarla karşılaştıklarını vurgulayan Kaynak, Dubai açıklarında yaşadıkları bir olayı şöyle anlattı:
"Drone saldırısına şahit olmadık ama sadece demirde olduğumuz zamanlarda, Dubai'de demirdeyken çok yakınımızda bir drone infilak etti tam üstümüzde. Belki de bize geliyordu tam emin değiliz ama ses çok yakından ve şiddetli gelmişti. Biraz paniğe kapılmıştık o sıra."
KÖRFEZ'DE İLETİŞİM SORUNLARI YAŞANIYOR
Bölgede zaman zaman iletişim problemleriyle karşılaştıklarını belirten Türk denizci, internet ve sistem altyapısında yaşanan sorunların günlük hayatı etkilediğini şu ifadelerle dile getirdi:
"Bazen internetler bloklanabiliyor, iletişim gidebiliyor. Bu limanda, Bahreyn limanında daha yeni yeni internet gelmeye başladı son 20 gündür, bir aydır. Onun öncesinde hiçbir şekilde internet çalışmıyordu. Sistemin çökmesinden sebep limanda fazla kaldığımız zamanlar da oldu kalkış işlemleri yapılmadığı için."
"MECBURUZ, BU İŞTEN PARA KAZANIYORUZ"
Ailelerinin yaşadığı endişeye de değinen Kaynak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çok fazla açıklama yapmıyoruz bu konuyla alakalı, tabii onlar da endişeli böyle bir yerde kaldığımız için ama mecburuz, bu işten para kazanıyoruz. Gemimiz çalışıyor çok şükür, bir yerde bekleme yapmıyoruz. O yönden artık biz de alıştık bazı durumlara ama tabii bazen endişe verdiği durumlar da oluyor."
KÖRFEZ'DE NELER YAŞANDI?
İran basını, Hürmüz Boğazı yakınındaki Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu duyurmuştu. Bunun ardından Kuveyt ordusu, ülke topraklarının füze ve insansız hava aracı saldırılarına maruz kaldığını açıklamıştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'ın Hark Adası'na doğru hareket eden bir petrol tankerini füze saldırısıyla hedef aldığını bildirmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlediğini öne sürerek, buna karşılık ABD-İsrail bağlantılı Panaya gemisinin İran donanması tarafından hedef alındığını açıklamıştı.
Devrim Muhafızları ayrıca ABD'nin Keşm Adası'nın güneyindeki bir iletişim kulesine hava saldırısı düzenlemesinin ardından Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini duyurmuştu.