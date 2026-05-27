Axios: Trump’tan görevden aldığı Bondi’ye yeni görev

ABD merkezli Axios platformunun haberinde, eski ABD Adalet Bakanı Bondi'nin, Beyaz Saray'da Başkan'ın Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi'ne (PCAST) atandığı belirtildi.



Bondi'nin söz konusu konseyde hükümet ile teknoloji şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlamaktan sorumlu olacağı ifade edilen haberde, eski Adalet Bakanı'nın ayrıca yeni oluşturulan ulusal altyapı danışmanlığı görevinde de bulunacağı kaydedildi.



Haberde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in konuya ilişkin açıklamasında, Bondi'nin Trump yönetimi için "çok değerli bir isim" olduğunu ve yönetimin karşı karşıya olduğu önemli meselelerde görev almaya devam edeceğini belirttiği aktarıldı.



Öte yandan, konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberde, görevden ayrılmasının ardından Bondi'ye tiroid kanseri teşhisi konulduğu, tedavi gördüğü ve iyileşme sürecinin devam ettiği belirtildi.



ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevden aldığını, yerine Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'in Bakan Vekili olarak atandığını duyurmuştu.



"Pam Bondi, geçtiğimiz yıl boyunca Adalet Bakanı olarak sadakatle hizmet etmiş, harika bir Amerikalı vatansever ve vefalı bir dosttu." ifadesini kullanan Trump, Adalet Bakanı'nın görev sürecinden övgüyle bahsetmişti.