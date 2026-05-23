CANLI YAYIN

Donald Trump'tan dikkat çeken İran paylaşımı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Donald Trump'tan dikkat çeken İran paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social’da paylaştığı bir görsel gündem oldu. Paylaşımda İran haritasının ABD bayrağıyla kaplandığı ve görselin üzerine “United States of the Middle East?” (Orta Doğu’nun Amerika Birleşik Devletleri mi?) ifadelerinin yazıldığı görüldü.

Paylaşımda Türkiye, Irak, Suriye ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkeleri de harita üzerinde yer alırken, İran'ın ABD bayrağı renkleriyle gösterilmesi dikkat çekti. Trump'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımı - Ekran GörüntüsüABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımı - Ekran Görüntüsü

Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımı Washington-Tahran ilişkilerine yönelik dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendirirken, bazıları ise bunun Orta Doğu'daki güç dengelerine gönderme taşıdığı yorumunda bulundu.

Trump cephesinden paylaşımın içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İran: Anlaşmaya hem çok uzak, hem de çok yakınızİran: Anlaşmaya hem çok uzak, hem de çok yakınız İRAN: ANLAŞMAYA HEM ÇOK UZAK, HEM DE ÇOK YAKINIZ
İran: Hürmüz Boğazından 25 gemi geçtiİran: Hürmüz Boğazından 25 gemi geçti İRAN: HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN 25 GEMİ GEÇTİ
İran Milli Takımı ABD vizesi için Ankara’da!İran Milli Takımı ABD vizesi için Ankara’da! İRAN MİLLİ TAKIMI ABD VİZESİ İÇİN ANKARA’DA!

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın