Donald Trump'tan dikkat çeken İran paylaşımı
ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social’da paylaştığı bir görsel gündem oldu. Paylaşımda İran haritasının ABD bayrağıyla kaplandığı ve görselin üzerine “United States of the Middle East?” (Orta Doğu’nun Amerika Birleşik Devletleri mi?) ifadelerinin yazıldığı görüldü.
Paylaşımda Türkiye, Irak, Suriye ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkeleri de harita üzerinde yer alırken, İran'ın ABD bayrağı renkleriyle gösterilmesi dikkat çekti. Trump'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımı Washington-Tahran ilişkilerine yönelik dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendirirken, bazıları ise bunun Orta Doğu'daki güç dengelerine gönderme taşıdığı yorumunda bulundu.
Trump cephesinden paylaşımın içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.