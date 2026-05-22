Trump kararı duyurdu: ABD'den Polonya'ya 5 bin ek asker takviyesi

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile olan yakın ilişkilerine dikkat çekerek ülkeye ilave 5 bin Amerikan askeri gönderileceğini açıkladı. Daha önce Avrupa'daki askeri varlığı azaltabileceği yönünde mesajlar veren Trump'ın kararı, NATO'nun doğu kanadındaki güvenlik dengeleri açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.