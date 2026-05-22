Trump kararı duyurdu: ABD'den Polonya'ya 5 bin ek asker takviyesi
ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile olan yakın ilişkilerine dikkat çekerek ülkeye ilave 5 bin Amerikan askeri gönderileceğini açıkladı. Daha önce Avrupa'daki askeri varlığı azaltabileceği yönünde mesajlar veren Trump'ın kararı, NATO'nun doğu kanadındaki güvenlik dengeleri açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından, Polonya'ya ilave asker konusunda açıklamalarda bulundu.
Trump, Polonya'da kendisinin de destek verdiği Cumhurbaşkanı Nawrocki ile iyi ilişkilerinin olduğunu vurgulayarak, söz konusu ilişkiler ışığında ülkeye ilave 5 bin asker göndereceklerini açıkladı.
AVRUPA'DA ASKER SAYISINI AZALTACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında, Polonya ve Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltmayı düşündüğünü ifade etmişti.
Konuyla ilgili önceki gün açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Polonya'daki ABD askerlerinin sayısını azaltmadıklarını, sadece asker sevkiyatını ertelediklerini kaydederek, "Burada tüm Amerikan askerlerini Avrupa'dan çekmekten bahsetmiyoruz. Amerikan güvenliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde bazı kaynakları yeniden dağıtmaktan bahsediyoruz." demişti.