CANLI | Sumud aktivistleri Türkiye'ye gelecek! Dışişleri Bakanı Fidan duyurdu
İsrail işgal güçleri, uluslararası sularda zorla alıkoyduğu 428 Küresel Sumud Filosu aktivistini Aşdod Limanı'na getirdi. Limanda çok sayıda aktivist İsrail bayrakları asılmış bir çadır içinde elleri bağlı, yüz üstü yerde çömelir pozisyonda tutuldu. Aktivistlerin geleceği merak edilirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı paylaşımda aktivistlerin Türkiye'ye getirileceğini duyurdu. THY aktivistlerin Türkiye'ye getirilmesi için 3 uçağı İsrail'e gönderdi.
Aşdod Limanı'na getirilen Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin görüntülerinde İsrail polisinin İsrail bayrakları asılmış bir çadır içinde elleri bağlı, yüz üstü yerde çömelir pozisyonda aktivistlere işkence uyguladığı görüldü.
Bu Siyonist skandala başta Türkiye olmak üzere peş peşe tepkiler geldi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR....
THY’NİN 3 UÇAĞI SUMUD FİLOSU AKTİVİSTLERİ İÇİN EİLAT'TA
İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin akşam saatlerinde Türk Hava Yolları’nın (THY) 3 özel uçağıyla İstanbul Havalimanı’na getirilmesi bekleniyor. 428 aktivistin aralarında 78 Türk vatandaşı bulunuyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan Çarşamba gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail işgal güçlerinin müdahalesine maruz kaldı.
İsrail tarafından alıkonulan 78’i Türk vatandaşı 428 aktivistin İsrail’de bulunan Eilat Havalimanı’na yakın bir alana getirildiği öğrenildi. Aktivistlerin tahliyesi için THY’nin TK-6919 sefer sayılı TC-JTM, TK-6921 sefer sayılı TC-JSO ve TK-6925 sefer sayılı TC-JTO kuyruk tescilli uçakları İsrail Eilat Havalimanı’na iniş yaptı. Uçakların akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’nda olması bekleniyor.
BAKAN FİDAN: AKTİVİSTLERİ TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ
THY aktivistleri almak için İsrail'e 3 uçak gönderdi.
İşte Bakan Fidan'ın paylaşımı:
"Küresel Sumud Filosu’na gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze’deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürecek; Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz."
2 GÜNEY KORELİ AKTİVİST SINIR DIŞI EDİLDİ
Güney Kore, İsrail ordusunun uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği yasa dışı saldırılarda alıkoyduğu 2 vatandaşının sınır dışı edildiğini açıkladı.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerini alıkoymasına ilişkin açıklama yaptı.
Kang, Güney Kore hükümetinin vatandaşlarının alıkonulmasından "güçlü üzüntü duyduğunu" belirterek, İsrail'in Kim Ah-hyun ve Kim Dong-hyeon isimli aktivistleri sınır dışı ettiğini kaydetti.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, İsrail ordusunun uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği yasa dışı saldırılarda aktivistleri alıkoymasına tepki göstererek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Güney Kore'ye giriş yapması halinde tutuklanmasının değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.