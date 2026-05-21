CANLI | Sumud aktivistleri Türkiye'ye gelecek! Dışişleri Bakanı Fidan duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI | Sumud aktivistleri Türkiye'ye gelecek! Dışişleri Bakanı Fidan duyurdu

İsrail işgal güçleri, uluslararası sularda zorla alıkoyduğu 428 Küresel Sumud Filosu aktivistini Aşdod Limanı'na getirdi. Limanda çok sayıda aktivist İsrail bayrakları asılmış bir çadır içinde elleri bağlı, yüz üstü yerde çömelir pozisyonda tutuldu. Aktivistlerin geleceği merak edilirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı paylaşımda aktivistlerin Türkiye'ye getirileceğini duyurdu. THY aktivistlerin Türkiye'ye getirilmesi için 3 uçağı İsrail'e gönderdi.



Aşdod Limanı'na getirilen Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin görüntülerinde İsrail polisinin İsrail bayrakları asılmış bir çadır içinde elleri bağlı, yüz üstü yerde çömelir pozisyonda aktivistlere işkence uyguladığı görüldü.

Bu Siyonist skandala başta Türkiye olmak üzere peş peşe tepkiler geldi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR....

11:40

THY’NİN 3 UÇAĞI SUMUD FİLOSU AKTİVİSTLERİ İÇİN EİLAT'TA

İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin akşam saatlerinde Türk Hava Yolları’nın (THY) 3 özel uçağıyla İstanbul Havalimanı’na getirilmesi bekleniyor. 428 aktivistin aralarında 78 Türk vatandaşı bulunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan Çarşamba gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail işgal güçlerinin müdahalesine maruz kaldı.

İsrail tarafından alıkonulan 78’i Türk vatandaşı 428 aktivistin İsrail’de bulunan Eilat Havalimanı’na yakın bir alana getirildiği öğrenildi. Aktivistlerin tahliyesi için THY’nin TK-6919 sefer sayılı TC-JTM, TK-6921 sefer sayılı TC-JSO ve TK-6925 sefer sayılı TC-JTO kuyruk tescilli uçakları İsrail Eilat Havalimanı’na iniş yaptı. Uçakların akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’nda olması bekleniyor. 

11:07

BAKAN FİDAN: AKTİVİSTLERİ TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada "Sumud aktivistlerini Türkiye'ye getireceğiz" ifadelerini kullandı. THY aktivistleri almak için İsrail'e 3 uçak gönderdi.

İşte Bakan Fidan'ın paylaşımı:

"Küresel Sumud Filosu’na gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze’deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürecek; Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz."

 

10:00

2 GÜNEY KORELİ AKTİVİST SINIR DIŞI EDİLDİ

Güney Kore, İsrail ordusunun uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği yasa dışı saldırılarda alıkoyduğu 2 vatandaşının sınır dışı edildiğini açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerini alıkoymasına ilişkin açıklama yaptı.

Kang, Güney Kore hükümetinin vatandaşlarının alıkonulmasından "güçlü üzüntü duyduğunu" belirterek, İsrail'in Kim Ah-hyun ve Kim Dong-hyeon isimli aktivistleri sınır dışı ettiğini kaydetti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, İsrail ordusunun uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği yasa dışı saldırılarda aktivistleri alıkoymasına tepki göstererek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Güney Kore'ye giriş yapması halinde tutuklanmasının değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

 

00:00

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN İSRAİL'İN SALDIRILARINA KINAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in uluslararası sularda, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını ve aktivistlerin hukuka aykırı şekilde alıkonulmasını şiddetle kınadığını belirtti.

Sivillere yönelik kötü muamelenin, insan haklarının, onurunun ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Aktivistlerin ellerinin bağlanması, aşağılayıcı muameleye maruz bırakılması ve psikolojik baskıyla karşı karşıya bırakılması vicdan sahibi hiçbir insanın kabul edebileceği bir durum değildir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettikleri gibi 'Dünya beşten büyüktür.' İnsanlığın vicdanını hiçe sayan hiçbir zulüm düzeni sonsuza kadar ayakta kalamayacaktır. Mazlumların sesini susturmaya yönelik bu hukuk dışı uygulamalar, insanlığın ortak vicdanında da tarihin huzurunda da hak ettiği karşılığı bulacaktır. İsrail yönetimini uluslararası hukuku hiçe sayan bu uygulamalardan derhal vazgeçmeye, alıkonulan tüm aktivistleri bir an önce serbest bırakmaya ve insan haklarına uygun şekilde hareket etmeye çağırıyorum." 

19:18

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN SERT TEPKİ: SOYKIRIM ÜRGÜTÜ ÜYESİ BAKANI LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 

Sumud Filosu insanlık haysiyetini temsil etmektedir.  Başında Netanyahu’nun olduğu “soykırım örgütü” ise tüm insanlık değerlerine düşmandır. 

“Soykırım örgütü” üyesi bir bakanın, Sumud Filosu katılımcılarına uyguladığı sözlü ve fiziki şiddeti lanetliyoruz. 

İnsanlık, bu soykırım şebekesini hukuk önünde eninde sonunda mahkum edecektir. 

Sumud Filosu’nun tüm asil katılımcılarını selamlıyoruz. Sumud Filosu’nu desteklemek insanlığı desteklemektir.

18:59

DURAN: TÜRKİYE MAZLUMLARI SAVUNMAYA DEVAM EDECEK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından İsrail'in Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelesine sert tepki göstererek "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale ile filo mensuplarına yönelik sergilenen saldırgan tutumu şiddetle kınıyorum." dedi.

 

Burhanettin Duran'ın tam açıklaması şöyle:

Sivillere yönelik sözlü ve fiziki müdahaleler, İsrail yönetiminin hukuk tanımaz ve insanlık değerlerini hiçe sayan yaklaşımını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

Soykırımcı İsrailli bir bakanın, aktivistlere yönelik bu barbarlığı, tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır.

Alıkonulan gönüllülerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri sağlanmalıdır.

Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumların yanında durmaya, Gazze halkının haklı mücadelesini her platformda savunmaya devam edecektir.

18:19

KATİL BİBİ'DEN TALİMAT: AKTİVİSTLERİ SINIR DIŞI EDİN

Netanyahu, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonularak, İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na getirilen aktivistlere ilişkin açıklamada yaptı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasını engellemeye hakkı olduğunu ileri süren Netanyahu, aktivistlerin sınır dışı edilmesi için talimatını verdiğini belirtti.

Netanyahu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Usdud Limanı'da aktivistleri provoke etmeye çalışmasının "İsrail'in değerleri ve normlarıyla örtüşmediğini" de öne sürdü.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

18:06

ANKARA'DAN SERT TEPKİ LANETLİYORUZ | "SERBEST BIRAKILMALARI İÇİN ÇABALAR SÜRÜYOR"

 Dışişleri Bakanlığınca, "İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, İsrailli bir bakanın alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarına şiddet uygulaması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer filo katılımcılarının derhal ve salimen serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişimin yapıldığı belirtildi.

En kısa zamanda sonuç alınması için çabaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir."

16:15

İTALYA'DAN SERT TEPKİ! MELONİ İSRAİL'DE ÖZÜR İSTEDİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MÜSAMAHA GÖSTERİLEMEZ"

Meloni, "İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in görüntüleri kabul edilemez. Aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu aktivistlerin, insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması müsamaha gösterilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Söz konusu İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını sağlamak için kurumsal kanallardan gerekli tüm adımları derhal attıklarını aktaran Meloni, İtalya'nın ayrıca, bu aktivistlere uygulanan muamele ve İtalyan hükümetinin açık taleplerine gösterilen tüm saygısızlık nedeniyle özür talep ettiğini vurguladı.

Meloni, "Bu nedenlerle, Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisini derhal çağırarak olayla ilgili izahat isteyecek." ifadesine yer verdi.


Dışişleri Bakanı Tajani de Ben-Gvir'in videosunun kesinlikle kabul edilemez ve insan onuruna aykırı olduğu vurguladı.

Tajani, Başbakan Meloni ile mutabık kalarak İsrail'in Roma Büyükelçisini Bakanlığa çağıracaklarını belirtti.

14:45

AKTİVİSTLERE ALÇAK SİYONİST SALDIRI! İŞKENCE ETTİLER

SUMUD AKTİVİSTLERİNE BÖYLE İŞKENCE ETTİLER

İsrail'in uluslararası sularda saldırarak hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivistlere güvenlik güçlerinin Aşdod Limanı'nda kötü muamelede bulunduğu anların görüntüsü yayımlandı. Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı görüldü. 

11:04

AKTİVİSTLER AŞDOD LİMANINDA

İsrail'in uluslararası sularda zorla alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri, geri gönderme merkezi olarak kullanılan bir cezaevine götürüldü

İsrailli insan hakları kuruluşu Adalah, İsrail'in uluslararası sularda saldırarak durdurduğu Gazze'ye yardım götüren filoda gözaltına alınan aktivistlerin Aşdod Limanı'na götürüldüğünü açıkladı.

"KENDİ İRADELERİ DIŞINDA GÖTÜRÜLDÜ"

Adalah tarafından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan "uluslararası dayanışma aktivistleri, insan hakları savunucuları ve sağlık gönüllülerinin", İsrail işgal güçlerinin "hukuk dışı müdahalesinin" ardından Aşdod Limanı'na getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve yasa dışı ablukaya meydan okumak amacıyla yola çıkan bu sivil katılımcılar, uluslararası sulardan zorla kaçırılarak tamamen kendi iradeleri dışında İsrail topraklarına götürüldü" ifadelerine yer verildi.

Adalah ayrıca gözaltındaki aktivistlerin nerede tutulduğu, hukuki durumları ve sağlık koşullarına ilişkin bilgilerin ciddi şekilde kısıtlandığını bildirdi.

