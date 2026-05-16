Yunan basını Milli Eğitim Bakanı Tekin'i hedef aldı

Haberde, Tekin'in "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında eğitim müfredatında yapılan değişikliklere ilişkin değerlendirmeleri ön plana çıkarıldı. Geopolitico, Bakan Tekin'in özellikle tarih kitaplarında kullanılan bazı kavramlara yönelik eleştirilerini "provokatif" bir çerçevede sunmaya çalıştı.

Yunanistan'da yayın yapan Geopolitico, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in okul ödül töreninde yaptığı konuşmayı dikkat çekici ifadelerle servis etti.

Geopolitico Ekran Görüntüsü

"HAÇLI SEFERLERİ DEĞİL, HAÇLI SALDIRILARI"

Haberde, Bakan Tekin'in tarih eğitimine ilişkin verdiği örnekler geniş şekilde aktarıldı. Tekin'in konuşmasında, "Farkında olmadan bize dayatılan bazı kavramlar var. Örneğin çok masum görünen bir şey: Tarih kitaplarında bize 'Haçlı Seferleri' öğretiliyordu. Oysa doğru ifade 'Haçlı Saldırıları' olmalıdır" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Yunan gazetesi, bu açıklamayı Türkiye'de eğitim politikalarının yeniden şekillendiğinin göstergesi olarak yorumladı.

"EGE DENİZİ YOK, ADALAR DENİZİ VAR" SÖZLERİ MANŞETE TAŞINDI

Geopolitico'nun en dikkat çekici başlığı ise Bakan Tekin'in coğrafi terminolojiye ilişkin sözleri oldu.

Haberde Tekin'in, "Lozan imzalandığında 'Ege Denizi' diye bir şey yoktu. Bu 'Ege Denizi' nerede? Lozan'da neden 'Ege Denizi' demiyorlar? Çünkü denizin adı 'Adalar Denizi'dir. 'Ege Denizi' kavramı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kısmen Yunanistan'ın isteğiyle literatüre girmiş bir kavramdır" ifadelerine geniş yer verildi.

Yunan basını, bu açıklamaları "Türk Eğitim Bakanı'ndan tarihi ve coğrafi terminoloji çıkışı" şeklinde servis ederken, söz konusu ifadelerin Yunan kamuoyunda tartışma yarattığını yazdı.

"ULUSAL BİLİNÇ" VURGUSU RAHATSIZLIK YARATTI

Geopolitico haberinde, Bakan Tekin'in konuşmasının son bölümünde yaptığı "ulusal bilinç" vurgusunu da öne çıkardı.

Tekin'in, "Bunların hepsi çok masum görünüyor ancak millet olarak bilincimizi ve devletimize ile milletimize olan bilinçli bağlılığımızı doğrudan etkileyen unsurlardır" sözleri Yunan gazetesinde dikkat çekici bir detay olarak aktarıldı.

Haberde, Türkiye'de eğitim sisteminde yapılan değişikliklerin yalnızca akademik değil aynı zamanda "kimlik ve tarih bilinci" açısından da yeni bir yaklaşım ortaya koyduğu değerlendirmesine yer verildi.

TÜRK MEDYASININ YUNANİSTAN'A YÖNELİK HABERLERİNE DE DİKKAT ÇEKTİLER

Geopolitico'nun haberinde yalnızca Bakan Tekin'in açıklamaları değil, Türk medyasında yer alan bazı haberler de hedef alındı.

Haberde, Türk medya kuruluşlarının Greece Eğitim Bakanlığı'nın Pontus Rumları Soykırımı anma etkinliklerine ilişkin yayımladığı genelgeyi gündeme taşıdığı belirtildi.

Yunan gazetesi, Türk medyasının söz konusu genelgeyi "siyasi boyut taşıyan bir adım" olarak değerlendirdiğini ve öğrencilerin ideolojik olarak yönlendirilmeye çalışıldığı yönünde yorumlar yaptığını aktardı.

TÜRKİYE'NİN EĞİTİM HAMLELERİ KOMŞU BASININDA YAKIN TAKİPTE

Son dönemde Türkiye'de eğitim müfredatı, tarih anlatısı ve milli bilinç vurgusuna yönelik atılan adımların Yunan basını tarafından yakından takip edilmesi dikkat çekiyor.

Özellikle "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde yapılan düzenlemeler, Yunanistan'daki medya kuruluşlarında sık sık analiz ve yorum konusu olurken, Geopolitico'nun son haberi de Ankara'nın eğitim politikalarının Atina'da rahatsızlık oluşturduğuna yönelik yorumları yeniden gündeme taşıdı.