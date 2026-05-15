Eğitimde dil devrimi: "Orta Asya" gitti "Türkistan" geldi | İşte ders ders yeni kavramlar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında hazırladığı yeni öğretim programlarında kavram değişiklikleri ve yeni içerikler öne çıktı. Tarihten coğrafyaya, sosyolojiden psikolojiye kadar birçok derste hem kullanılan dil yenilendi hem de güncel yaşamla ilişkilendirilen yeni kavramlar programa dahil edildi.

"ORTA ASYA" GİTTİ "TÜRKİSTAN" GELDİ Buna göre "Orta Asya" yerine "Türkistan", "coğrafi keşifler" yerine "sömürgecilik politikaları", "Bizans" yerine "Doğu Roma", "tehcir kanunu" yerine ise "sevk ve iskân kanunu" ifadeleri kullanılmaya başlandı.

"Ege Denizi" ifadesi de bazı bölümlerde "Adalar (Ege) Denizi" olarak değiştirildi. Coğrafyada ise "Mavi Vatan", "Gök Vatan" ve "Yeşil Vatan" kavramları programa girdi.

YAPAY ZEKA VURGUSU

Sabah Gazetesi'nden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre Matematik dersinde "Algoritma ve Bilişim" programa eklenirken sosyolojide ise "yapay zekâ", "algoritmik ayrımcılık", "dikkat ekonomisi" ve "akran nezaketi" gibi kavramlara yer verildi.