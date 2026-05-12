Nijerya'da lassa ateşi alarmı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 190'a yükseldi

Nijerya'da kemirgen hayvanlardan insanlara geçen lassa ateşi salgını her geçen gün artış gösteriyor. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada ocak ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının yüzde 25 oranla yükseldiği ve can kaybının 190'a çıktığını belirtti.