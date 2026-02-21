Nijerya’da Lassa ateşi can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 70’e yükseldi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocaktan bu yana Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Söz konusu süre zarfında 1469 şüpheli vaka tespit edildiğini söyleyen İdris, yapılan testlerde 318 vakanın pozitif çıktığını kaydetti.

İdris, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 70'e yükseldiğini ifade etti. Salgını kontrol altına almak için NCDC'nin Ulusal Hızlı Müdahale Ekibini sekiz eyalete konuşlandırdığını aktaran İdris, ajansın ayrıca gözetim, vaka yönetimi ve toplum katılımını güçlendirmek için eyalet hükümetleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

"Sağlık çalışanlarının korunması temel bir önceliktir." diyen İdris, bu yıl şu ana kadar 15 sağlık çalışanının enfekte olduğunu belirtti.