Hizbullah korkusu İsrail'de yeni yöntemi ortaya çıkardı! Alay konusu oldu

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Lübnan topraklarında Hizbullah'ın gözetleme sistemlerini ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını yanıltmak ve bunlardan korunmak için komik bir yönteme başvurdu.

Fotoğraf-AA Arşiv Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askeri üniforma giydirilmiş bir maketin bir evin içinde konuşlandırıldığı görüldü. Haberlere göre İsrail ordusu, Hizbullah'ın gözetleme sistemlerini yanıltmak ve kamikaze İHA saldırılarından korunmak amacıyla bu yöntemi devreye aldı. Özellikle ateşkes sonrası Hizbullah'ın kullandığı fiber optik kamikaze İHA'ların, İsrail'in elektronik savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiği belirtiliyor. Yeni nesil İHA'ların sinyal karıştırıcılardan etkilenmemesi nedeniyle İsrail ordusunun farklı korunma yöntemleri geliştirmeye çalıştığı ifade ediliyor. Uzmanlar, bölgede artan teknoloji savaşının yeni taktikleri beraberinde getirdiğine dikkat çekerken, maket asker uygulamasının çatışma sahasında "aldatma stratejisi" olarak öne çıktığını belirtiyor.

Fotoğraf-Temsili İŞTE 5 SORUDA SON DURUM 1- İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ne zaman başladı? İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlattı. Saldırıların ardından ülkenin güneyindeki birçok belde İsrail güçleri tarafından işgal edildi. 2- Saldırılar nedeniyle Lübnan'da kaç kişi yerinden edildi? Lübnan hükümeti, İsrail saldırıları nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.