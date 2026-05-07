Trump’tan AB’ye tarife ültimatomu: 4 Temmuz’a kadar süre verdim

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’ne ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz 2026’ya kadar süre tanıdığını açıkladı. Trump, anlaşma kapsamında AB’nin ABD ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini sıfırlama sözünü yerine getirmemesi halinde tarifelerin çok daha yüksek seviyelere çıkarılacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'ne yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, hem ticaret anlaşması hem de İran'ın nükleer programına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede birçok konunun ele alındığına işaret eden Trump, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda tamamen hemfikiriz. Kendi halkını katleden bir rejimin, milyonları öldürebilecek bir bombayı kontrol edemeyeceği konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Trump, şöyle devam etti:

"İskoçya'nın Turnberry kentinde imzaladığımız, tarihin en büyük ticaret anlaşmasında AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmesini sabırla bekliyorum. AB'nin anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getireceği ve anlaşma gereği gümrük vergilerini 0'a indireceği sözü verilmişti. Ülkemizin 250. kuruluş yıl dönümüne (4 Temmuz 2026) kadar onlara süre tanımayı kabul ettim, aksi takdirde ne yazık ki gümrük vergileri, derhal çok daha yüksek seviyelere çıkacak."

NE OLMUŞTU?

ABD ile AB arasında geçen yıl sağlanan ticaret anlaşması kapsamında AB ülkeleri, ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ederken ABD'nin AB menşeli ürünlere yüzde 15 oranında tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

Trump, 1 Mayıs'ta ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.