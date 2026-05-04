ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından İran ordusu bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasını vuracağını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Özgürlük Projesi kapsamında gemilere destek verileceğini ve buı operasyonda 15 bin askeri personelin görev alacağını duyurmuştu.

Orta Doğu'da yaşanan ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş her geçen gün biraz daha alevleniyor.

İran'ın sunduğu barış teklifini kabul etmeyen ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz'e yeni bir operasyon yapacaklarını ifade etti. Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı için Özgürlük Projesi adı altında bir süre başlatacaklarını duyurdu. CENTCOM da bu operasyona 15 bin askerin destek vereceğini paylaştı.

Bu gelişmeler yaşanırken ABD'nin çıkışına İran'dan yanıt geldi. İran tarafından yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'na yaklaşan herhangi bir ABD gemisi olursa bu geminin hedef alınacağı duyuruldu.