İran'dan ABD'ye yeni tehdit: Hürmüz'e yaklaşırsanız donanmanızı vururuz
ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından İran ordusu bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasını vuracağını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Özgürlük Projesi kapsamında gemilere destek verileceğini ve buı operasyonda 15 bin askeri personelin görev alacağını duyurmuştu.
Orta Doğu'da yaşanan ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş her geçen gün biraz daha alevleniyor.
İran'ın sunduğu barış teklifini kabul etmeyen ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz'e yeni bir operasyon yapacaklarını ifade etti. Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı için Özgürlük Projesi adı altında bir süre başlatacaklarını duyurdu. CENTCOM da bu operasyona 15 bin askerin destek vereceğini paylaştı.
Bu gelişmeler yaşanırken ABD'nin çıkışına İran'dan yanıt geldi. İran tarafından yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'na yaklaşan herhangi bir ABD gemisi olursa bu geminin hedef alınacağı duyuruldu.
CANLI ANLATIM
İRAN: ABD DONANMASINI VURURUZ
PİYASALAR TEPKİ VERDİ
Küresel piyasalar, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceğine yönelik açıklamalarının olumlu etkisiyle haftaya pozitif başladı.
ABD, İsrail ve İran arasındaki henüz tam olarak sona ermeyen gerilim, piyasalarda fiyatlamaları belirleyen temel faktör olmaya devam ediyor.
Orta Doğu'daki yüksek tansiyona rağmen taraflar arasında bir anlaşma zemini arayışları ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin bir miktar azalması piyasalara olumlu yansıyor. Son iki haftada Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin nispeten arttığı görülürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın boğazda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceklerini duyurması petrol tedarikine ilişkin endişeleri azalttı.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlük Projesi" olarak adlandırdığı bu sürece yapılacak her türlü müdahalenin güçlü bir şekilde karşılık bulacağını bildirdi. İranlı yetkililerden gelen açıklamalarda ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesinin ateşkesi ihlal edeceği belirtildi.
İRAN: ATEŞKESİN İHLALİ OLUR
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesinin ateşkesin ihlali anlamına geleceğini belirtti.
Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yeni denizcilik düzenlemesine yönelik herhangi bir ABD müdahalesinin "ateşkesin ihlali" olarak değerlendirileceğini vurguladı.
İranlı yetkili, "Hürmüz Boğazı ve Fars (Basra) Körfezi, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez." ifadelerini kullandı.
Azizi, "karşılıklı suçlama oyunu senaryolarına" kimsenin inanmayacağını aktardı.