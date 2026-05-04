CANLI YAYIN

İran'dan ABD'ye yeni tehdit: Hürmüz'e yaklaşırsanız donanmanızı vururuz

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: Hürmüz'e yaklaşırsanız donanmanızı vururuz

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından İran ordusu bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasını vuracağını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Özgürlük Projesi kapsamında gemilere destek verileceğini ve buı operasyonda 15 bin askeri personelin görev alacağını duyurmuştu.

Orta Doğu'da yaşanan ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş her geçen gün biraz daha alevleniyor.

İran'ın sunduğu barış teklifini kabul etmeyen ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz'e yeni bir operasyon yapacaklarını ifade etti. Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı için Özgürlük Projesi adı altında bir süre başlatacaklarını duyurdu. CENTCOM da bu operasyona 15 bin askerin destek vereceğini paylaştı.

Bu gelişmeler yaşanırken ABD'nin çıkışına İran'dan yanıt geldi. İran tarafından yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'na yaklaşan herhangi bir ABD gemisi olursa bu geminin hedef alınacağı duyuruldu.

AHaber CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

09:27

İRAN: ABD DONANMASINI VURURUZ

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından, İran ordusu bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasını hedef alacağını açıkladı.

Ahaber
09:02

PİYASALAR TEPKİ VERDİ

Küresel piyasalar, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceğine yönelik açıklamalarının olumlu etkisiyle haftaya pozitif başladı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki henüz tam olarak sona ermeyen gerilim, piyasalarda fiyatlamaları belirleyen temel faktör olmaya devam ediyor.

Orta Doğu'daki yüksek tansiyona rağmen taraflar arasında bir anlaşma zemini arayışları ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin bir miktar azalması piyasalara olumlu yansıyor. Son iki haftada Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin nispeten arttığı görülürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın boğazda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceklerini duyurması petrol tedarikine ilişkin endişeleri azalttı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlük Projesi" olarak adlandırdığı bu sürece yapılacak her türlü müdahalenin güçlü bir şekilde karşılık bulacağını bildirdi. İranlı yetkililerden gelen açıklamalarda ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesinin ateşkesi ihlal edeceği belirtildi.

06:30

İRAN: ATEŞKESİN İHLALİ OLUR

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesinin ateşkesin ihlali anlamına geleceğini belirtti.

Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yeni denizcilik düzenlemesine yönelik herhangi bir ABD müdahalesinin "ateşkesin ihlali" olarak değerlendirileceğini vurguladı.

İranlı yetkili, "Hürmüz Boğazı ve Fars (Basra) Körfezi, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez." ifadelerini kullandı.

Azizi, "karşılıklı suçlama oyunu senaryolarına" kimsenin inanmayacağını aktardı.

Ahaber
04:50

ABD: 15 BİN ASKERİ PERSONEL KATILACAK

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla bugün hayata geçecek Özgürlük Projesi'ne destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını açıkladı.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Başkan Donald Trump'ın bugün yaptığı açıklamaya atıfla, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilere ilişkin bir duyuruyu paylaştı.

Açıklamada, "Bu görev, hayati öneme sahip bu uluslararası ticaret koridorundan serbestçe geçiş yapmak isteyen ticari gemilere destek sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda 15 bin askeri personelin yanı sıra 100’den fazla kara ve deniz aracı ve güdümlü füze destroyerleriyle söz konusu sürece askeri destek sağlanacağı belirtilen açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, "(İran'a yönelik) Deniz ablukasını sürdürürken bu savunma görevine verdiğimiz destek, bölgesel güvenlik ve küresel ekonomi için hayati önem taşıyor." ifadesine yer verildi.

Ahaber
00:37

TRUMP: HÜRMÜZ'DEN ÇIKIŞLARA YARDIM EDECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi gününden itibaren, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nda "Özgürlük Projesi" adıyla yeni bir süreci başlatacaklarını duyurdu.

ABD/İsrail-İran gerilimine doğrudan taraf olmayan birçok ülkenin kendilerinden Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerinin çıkarılması konusunda yardım istediklerini belirten Trump, "İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için bu ülkelere, gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu ülkeleri, "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" olarak tanımladı ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetti.

Ahaber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın