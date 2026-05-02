BM raporu alarm verdi: “Gazze'de işkence kurumsallaştı! Yok etme stratejisi"
BM Özel Raportörü Francesca Albanese’nin son raporu ışığında düzenlenen uluslararası panelde, Gazze ve Batı Şeria’da uygulanan şiddetin "tesadüfi" olmadığı; aksine İsrail devletinin tüm organlarıyla desteklediği, Filistin halkının varlığını hem fiziksel hem de ruhsal olarak yeryüzünden silmeyi hedefleyen "bütüncül bir imha projesi" olduğu belgelendi.
Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Francesca Albanese'nin hazırladığı rapor, uluslararası hukukçular ve akademisyenlerin katıldığı bir panelde çok boyutlu şekilde değerlendirildi. Panelde ortaya konan analizler, Filistin'de yaşananların klasik çatışma dinamiklerinin ötesine geçtiğini ve çok katmanlı, kurumsallaşmış bir baskı sistemi oluşturduğunu ortaya koydu.
Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese'nin Mart 2026 tarihli "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsan Hakları İhlalleri" raporu İsrail'in insanlık dışı kolonyal faaliyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi.
"İşkence ve Soykırım: BM Özel Temsilcisi Francesca Albanese ile Bir Web Semineri" adlı webinarı SOAS Üniversitesi Filistin Araştırmaları Merkezi başkanı ve Palestine Yearbook of International Law dergisinin genel editörü Dr. Nimer Sultany yönetirken Webinarda 1967'den beri işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları durumu üzerine BM Özel Raportörü ve "When the World Sleeps: Stories, Words and Wounds of Palestine" (2026) kitabının yazarı Francesca Albanese; SOAS Üniversitesi öğretim üyesi ve "The Transformation of the Prohibition of Torture in International Law" (2024) kitabının yazarı Profesör Lutz Oette; psikiyatrist ve "Torturing Environments: Psychological, Clinical and Legal Dimensions" (2026) ile "Psychological Torture: Definition, Evaluation and Measurement" (2016) kitaplarının yazarı Dr. Pau-Perez Sales yer alıyor.
Rapora göre işkence, yalnızca bireyleri hedef alan bir ihlal değil; toplumsal çözülmeyi tetikleyen, kolektif travma üreten ve uzun vadeli etkiler yaratan stratejik bir araç olarak kullanılıyor. Bu bağlamda işkence, hem fiziksel hem psikolojik düzeyde bireyleri zayıflatırken, aynı zamanda toplumun bütünlüğünü hedef alıyor.