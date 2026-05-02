Özellikle 7 Ekim 2023 sonrasında yaşanan gelişmelerin, bu süreci hızlandırdığı ve daha görünür hâle getirdiği ifade edildi. Panelde paylaşılan verilere göre, binlerce Filistinli gözaltına alındı, önemli bir kısmının akıbeti belirsizliğini koruyor.

Raporda ayrıca, işkencenin sadece kapalı alanlarda değil; günlük yaşamın her alanına yayılan bir kontrol mekanizması olarak işlediği vurgulandı. Bu durum, "işkence ortamı" kavramıyla açıklanıyor.

FRANCESCA ALBANESE: "BU BİR YERLEŞİMCİ KOLONYAL SOYKIRIMDIR"

BM Özel Raportörü Francesca Albanese, hazırladığı 8. raporun temel bulgularını paylaşırken, İsrail'in saldırılarının arkasındaki ana motifi şu sözlerle açıkladı: "Fiziksel ve psikolojik işkencenin kullanımı, İsrail'in süregelen yerleşimci-kolonyal soykırımının tanımlayıcı bir özelliğidir. Bu, toprak için yapılan bir savaştır; etnik temizliği ilerletmek için işlenen bir suçtur."

Albanese, sahadaki dehşeti tarif ederken Gazze'nin durumuna özel bir parantez açtı: "İsrail, genosidal saldırısı aracılığıyla Gazze'yi kesinlikle dev bir işkence kampına dönüştürmüştür. Hiçbir yer güvenli değil; hastaneler, evler, okullar, mülteci kampları, hatta çadırlar bile..." Tutukluların durumuna dair ise şu sarsıcı veriyi paylaştı: "4.000 Filistinli zorla kaybedildi; onlar için bir kayıt tutmak imkansız. Siyah sitelerde tutuluyor olabilirler, öldürülmüş olabilirler; onlar artık hesaba katılmayanlardır."

Raportör, işkencenin toplumsal etkisini şu cümlelerle özetledi: "İşkence gören bir kişi asla eski hayatına geri dönemez; bu durum bir utanç, bir stigma ve artık hiçbir yere ait olmama hissiyatı ile takip edilecektir. Soykırım, kolektif bir işkence biçimi olarak işlemektedir."