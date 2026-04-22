Elektrik hattının merkezi Türkiye! Enerjide yeni İpek Yolu

Türkiye, enerjide merkez ülke olma vizyonu doğrultusunda stratejik bir projeyi daha hayata geçiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın sinyallerini verdiği, Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye ve oradan Avrupa’ya uzanacak dev elektrik iletim hattı projesinde teknik safhaya geçildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye kadar bir elektrik iletim hattı ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya elektriğin transferi ile alakalı bir konu üzerinde çalışıyoruz" sözleriyle duyurduğu çalışmada yeni safhaya geçildi. Enerji Bakanlığı'na bağlı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) yetkililerinin Suudi Arabistan'a giderek iki ülke arasında yüksek voltajlı doğru akım (HVDC) elektrik hatları çekilmesi için teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar TEKNİK EKİP GİTTİ

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Suudi Arabistan, petrole bağımlılığını azaltmak için son dönemde güneş ve rüzgara büyük çapta yatırımlar yaparken, iki ülke arasında Suudi Arabistan çıkışlı, Ürdün ile Suriye geçiş ve Türkiye varışlı elektrik hatları çekilmesi planlanıyor. Projenin ön çalışmaları kapsamında TEİAŞ heyetinin Suudi Arabistan'a giderek muhatapları ile projenin teknik detayları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.