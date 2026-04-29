İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na abluka | A Haber Sumud Filosu'ndan canlı yayında

İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na abluka
İsrail donanması uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başladı. İsrail gemileri filoyu Yunanistan açıklarında çevirdi. Filodakilerden alınan bilgiye göre teknelerin üzerinde çok sayıda dron görüldü, bazı teknelere lazer tutuldu ve işaret fişekleri atıldı. Öte yandan Sumud Aktivisti Abdullatif Faslı, filoda yaşananları A Haber canlı yayınına katılarak anbean aktararak, "Gemiler ve dronlarla kuşatıldık ama geri adım atmadık" dedi.
İsrail basını İsrail donanmasının uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başladığını yazdı.
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu'nun Bahar misyonu, Girit adası batısında Yunanistan kara sularına yaklaşık 54 mil kala İsrail'e ait olduğu belirtilen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı.
TEKNELERE İŞARET FİŞEKLERİ ATILDI
Abluka altına alınan filonun çevresinde 7 savaş gemisinin bulunduğu belirtildi.
İsrail donanmasına ait olduğu değerlendirilen unsurlar tarafından yardım teknelerine, filonun geri dönmesi yönünde uyarı yapıldığı aktarıldı.
A HABER SUMUD FİLOSU'NDA CANLI YAYINDA: DRONLAR VE GEMİLERLE KUŞATILDIK
A Haber canlı yayınına katılan Sumud Aktivistlerinden Abdüllatif Faslı, yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, gemilerinin seyri sırasında ciddi bir hava ve deniz ablukasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Faslı, sürecin Türkiye saatiyle akşam saatlerinde başladığını ve kısa sürede yoğun bir müdahale görüntüsüne dönüştüğünü ifade etti.
"İLK DRONLAR SAAT 18.08'DE GÖRÜLDÜ"
Faslı, olayların başlangıcını şu sözlerle anlattı:
"Aslında süreç bizim gemimizin üzerinden başladı. Türkiye'nin saatiyle 18:08 civarında ilk dronları biz gördük. Ondan sonra kaptanı çağırdık, 'drone'a benzer bir şey' dedik. Daha sonra bunun drone olduğu netleşince merkeze haber verdik."
Faslı, kısa süre içinde bölgede yoğun bir hareketlilik yaşandığını belirterek, "Birden gemiler, dronlar; beş taneye yakın drone gördük etrafımızda dolaştı" dedi.
"GERİ ADIM ATMADIK, DEVAM EDİYORUZ"
Durumun ilerleyen dakikalarda daha da yoğunlaştığını söyleyen Faslı, denizden de müdahale görüntülerinin oluştuğunu ifade etti. "Yediye yakın büyük gemi gördük. Birkaç tanesi, üç ya da dört gemi bizim gemimizin etrafını sardı" diyen Faslı, yapılan uyarılara rağmen geri çekilmediklerini vurguladı.
Faslı, "Anons ettiler, 'geri dönün, tehlikedesiniz' dediler ama bizimkiler hiç geri adım atmadı, 'Biz devam edeceğiz'" ifadelerini kullandı.