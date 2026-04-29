İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na abluka | A Haber Sumud Filosu'ndan canlı yayında

Filodakilerden alınan bilgiye göre teknelerin üzerinde çok sayıda dron görüldü, bazı teknelere lazer tutuldu ve işaret fişekleri atıldı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu'nun Bahar misyonu, Girit adası batısında Yunanistan kara sularına yaklaşık 54 mil kala İsrail'e ait olduğu belirtilen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı.

A HABER SUMUD FİLOSU'NDA CANLI YAYINDA: DRONLAR VE GEMİLERLE KUŞATILDIK

A Haber canlı yayınına katılan Sumud Aktivistlerinden Abdüllatif Faslı, yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, gemilerinin seyri sırasında ciddi bir hava ve deniz ablukasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Faslı, sürecin Türkiye saatiyle akşam saatlerinde başladığını ve kısa sürede yoğun bir müdahale görüntüsüne dönüştüğünü ifade etti.

"İLK DRONLAR SAAT 18.08'DE GÖRÜLDÜ"

Faslı, olayların başlangıcını şu sözlerle anlattı:

"Aslında süreç bizim gemimizin üzerinden başladı. Türkiye'nin saatiyle 18:08 civarında ilk dronları biz gördük. Ondan sonra kaptanı çağırdık, 'drone'a benzer bir şey' dedik. Daha sonra bunun drone olduğu netleşince merkeze haber verdik."

Faslı, kısa süre içinde bölgede yoğun bir hareketlilik yaşandığını belirterek, "Birden gemiler, dronlar; beş taneye yakın drone gördük etrafımızda dolaştı" dedi.