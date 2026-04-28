Haberler Dünya Haberleri İşgalci İsrail'den ateşkese ihlal! Lübnan'a saldırılarda ölü ve yaralılar var

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 00:19 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Terör devleti İsrail, ABD'nin arabuluculuğunda Lübnan ile ateşkes sürecini ihlal ederek saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışındaki beldelere düzenlediği hava ve topçu saldırıları 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.