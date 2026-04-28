Barrack'tan Türkiye- Ermenistan paylaşımı: Önemli bir dönüm noktası

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Kars-Gümrü demir yolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun toplantısına ilişkin açıklamada bulundu. Toplantının önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Barrack, "Türkiye ile Ermenistan'ın ekonomilerini ve halklarını yeniden birbirine yaklaştırmaya yönelik son adımlarını takdir ediyorum." dedi.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kars-Gümrü hattının bir asırdan uzun süre boyunca bölgeyi birbirine bağlayan kritik bir ticaret ve transit koridor olduğunu ancak bu hattan son trenin Temmuz 1993'te geçtiğini hatırlattı.