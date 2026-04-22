ABD'li Barrack'tan F-35 açıklaması: Erdoğan-Trump diplomasisiyle mümkün

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye-ABD ilişkilerinin en kritik başlıklarından biri olan F-35 ve S-400 meselesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki güçlü ilişkiye vurgu yapan Barrack, f-35 meselesine dair “Erdoğan-Trump diplomasisiyle aylar içinde olabilir” dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye-ABD ilişkilerinin en kritik başlıklarından biri olan F-35 ve S-400 meselesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AYLAR İÇİNDE ÇÖZÜLEBİLİR"

Barrack, F-35 ve S-400 sorununa ilişkin yaptığı değerlendirmede, sürecin kısa sürede çözülebileceğini belirterek, "F-35 ve S-400 sorunu aylar içerisinde çözülebilir" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN-TRUMP DİPLOMASİSİYLE MÜMKÜN"

Açıklamasında lider diplomasisine vurgu yapan Barrack, çözümün anahtarının doğrudan temas olduğunu söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çeken Barrack, "Erdoğan-Trump diplomasisiyle aylar içinde olabilir" dedi.

"KRİZ MUTLAKA ÇÖZÜLMELİ"

Barrack ayrıca Türkiye'nin F-35 programındaki durumuna ilişkin net bir mesaj vererek, "Türkiye ile F-35 krizi çözülmelidir" ifadelerini kullandı.

