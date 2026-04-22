ABD'li Barrack'tan F-35 açıklaması: Erdoğan-Trump diplomasisiyle mümkün
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye-ABD ilişkilerinin en kritik başlıklarından biri olan F-35 ve S-400 meselesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki güçlü ilişkiye vurgu yapan Barrack, f-35 meselesine dair “Erdoğan-Trump diplomasisiyle aylar içinde olabilir” dedi.
"AYLAR İÇİNDE ÇÖZÜLEBİLİR"
Barrack, F-35 ve S-400 sorununa ilişkin yaptığı değerlendirmede, sürecin kısa sürede çözülebileceğini belirterek, "F-35 ve S-400 sorunu aylar içerisinde çözülebilir" ifadelerini kullandı.
"ERDOĞAN-TRUMP DİPLOMASİSİYLE MÜMKÜN"
Açıklamasında lider diplomasisine vurgu yapan Barrack, çözümün anahtarının doğrudan temas olduğunu söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çeken Barrack, "Erdoğan-Trump diplomasisiyle aylar içinde olabilir" dedi.
"KRİZ MUTLAKA ÇÖZÜLMELİ"
Barrack ayrıca Türkiye'nin F-35 programındaki durumuna ilişkin net bir mesaj vererek, "Türkiye ile F-35 krizi çözülmelidir" ifadelerini kullandı.