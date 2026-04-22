ABD'li Barrack'tan F-35 açıklaması: Erdoğan-Trump diplomasisiyle mümkün

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye-ABD ilişkilerinin en kritik başlıklarından biri olan F-35 ve S-400 meselesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki güçlü ilişkiye vurgu yapan Barrack, f-35 meselesine dair “Erdoğan-Trump diplomasisiyle aylar içinde olabilir” dedi.