Microsoft haritalarında İsrail tanımlamalarını kaldırdı
ABD’li teknoloji devi Microsoft, dijital haritalarında Filistin coğrafyasına ilişkin dikkat çeken bir değişikliğe imza attı. Şirketin, işgal altındaki Batı Şeria’da kullanılan bazı İsrail tanımlamalarını kaldırarak Filistin terminolojisini öne çıkardığı bildirildi.
Arap Sosyal Medyanın Geliştirilmesi Merkezi (7amleh), pazartesi günü yaptığı açıklamada Microsoft'un arama motoru Bing dahil olmak üzere konum tabanlı hizmetlerinde önemli bir güncelleme yaptığını duyurdu.
Açıklamaya göre daha önce Batı Şeria'daki bazı bölgeler "Yahudiye ve Samiriye, İsrail" olarak etiketlenirken, bu ifadeler artık doğrudan "Batı Şeria" olarak değiştirildi.
"Yahudiye ve Samiriye", İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria için kullandığı siyasi bir tanımlama olarak biliniyor.
Ancak uluslararası hukuk açısından bölge, Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ediliyor.
"BU GEREKLİ BİR DÜZELTME"
7amleh Savunuculuk Müdürü Lama Nazeeh, yapılan değişikliğin sıradan bir güncelleme değil, "gerekli bir düzltme" olduğunu söyledi.
Nazeeh, teknoloji şirketlerine uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri çağrısında bulunarak şu uyarıyı yaptı:
"Filistin coğrafyasının dijital olarak silinmesine katkıda bulunmayın"
Bu açıklama, son yıllarda dijital platformlarda Filistin'e ait coğrafi isimlerin sistematik biçimde geri plana atıldığı yönündeki eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.
MICROSOFT ARTIK "BATI ŞERİA" ADINI KULLANIYOR
Anadolu Ajansı'nın Bing haritası üzerinde yaptığı aramada da Microsoft'un Filistin topraklarını tanımlamak için artık "Batı Şeria" ifadesini kullandığı görüldü.
Bu durum, söz konusu değişikliğin yalnızca iddia değil, doğrudan platform üzerinde uygulanmaya başlandığını ortaya koydu.
Ancak Microsoft cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ MERCEK ALTINDA
Bu gelişme, küresel teknoloji şirketlerinin savaş ve işgal bölgelerindeki rolüne ilişkin uluslararası tartışmaların büyüdüğü bir dönemde yaşandı.
Özellikle haritalar, coğrafi veriler ve dijital sınır tanımlamaları artık yalnızca teknik değil; siyasi, hukuki ve diplomatik sonuçlar doğuran meseleler olarak görülüyor.
Uzmanlara göre dijital haritalarda kullanılan tek bir kelime bile uluslararası meşruiyet tartışmalarını etkileybiliyor.
BATI ŞERİA'DA BASKI ARTIYOR
Son yıllarda İsrail güçleri ve yerleşimciler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria genelindeki baskılarını ciddi şekilde artırdı.
Bölgede;
- Gözaltılar
- Öldürmeler
- Ev ve mülk yıkımları
- Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi
- Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi
gibi uygulamalar hız kazandı.
Filistinli yetkililer, bu sürecin Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığını ve Filistin devletinin fiilen ortadan kaldırılmak istendiğini savunuyor.
ULUSLARARASI ADALET DİVANI KARARI
Temmuz 2024'te Uluslararası Adalet Divanı, tarihi bir karara imza atarak İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini yasa dışı ilan etti.
Mahkeme ayrıca Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki tüm yerleşimlerin boşaltılması çağrısında bulundu.
Bu nedenle Microsoft'un attığı son adım, yalnızca teknik bir güncelleme değil; uluslararası hukukla uyumlu sembolik ve siyasi bir pozisyon olarak değerlendiriliyor.