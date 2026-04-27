Microsoft haritalarında İsrail tanımlamalarını kaldırdı

Arap Sosyal Medyanın Geliştirilmesi Merkezi (7amleh), pazartesi günü yaptığı açıklamada Microsoft'un arama motoru Bing dahil olmak üzere konum tabanlı hizmetlerinde önemli bir güncelleme yaptığını duyurdu.

Açıklamaya göre daha önce Batı Şeria'daki bazı bölgeler "Yahudiye ve Samiriye, İsrail" olarak etiketlenirken, bu ifadeler artık doğrudan "Batı Şeria" olarak değiştirildi.

"Yahudiye ve Samiriye", İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria için kullandığı siyasi bir tanımlama olarak biliniyor.

Ancak uluslararası hukuk açısından bölge, Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ediliyor.