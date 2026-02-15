Filistin'e desteği nedeniyle Microsof'tan kovulan mühendis Agrawal: Ellerimin kanlı olduğunu hissettim
Microsoft'un 50. yıl dönümü etkinliğinde şirket yöneticilerinin sahnede olduğu sırada kurumun İsrail'e sağladığı hizmetleri protesto eden ve ardından işten çıkarılan yazılım mühendisi Vaniya Agrawal, "Ellerimin kan içinde olduğunu hissettim ve orada çalışmaya devam etmeyi aklım almıyordu." dedi.
Agrawal, Nisan 2025'te Microsoft'un 50. yıl dönümü etkinliğinde kurucu ortak Bill Gates, eski Üst Yönetici (CEO) Steve Ballmer ve CEO Satya Nadella'nın sahnede olduğu sırada protestoda bulunarak, "Hepinize yazıklar olsun, hepiniz ikiyüzlüsünüz." diye bağırdı.
O dönem Gazze'de 50 bin Filistinlinin Microsoft teknolojisiyle öldürüldüğünü söyleyen Agrawal, "Onların kanı üzerinden kutlama yaptığınız için hepinize yazıklar olsun. İsrail ile bağlarınızı kesin." şeklindeki ifadelerinin ardından salondan çıkarıldı.
Birkaç gün sonra aynı etkinlikte başka bir protestoya katılan Ibtihal Aboussad ile birlikte Agrawal'ın iş akdi feshedildi.
"Pozitif Değişime İlham Olmak" ilkesiyle İstanbul'da düzenlenen TRT World Citizen Awards programında İletişimci Ödülü'ne layık görülen Agrawal, yaşadığı sürece ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
"MICROSOFT'UN GAZZE'DE SÜREN SOYKIRIMDA DOĞRUDAN ROLÜNÜN OLDUĞUNU FARK ETTİM"
Agrawal, Microsoft'a 7 Ekim 2023'ten bir hafta önce katıldığını belirterek, "Takip eden hafta, çalıştığım şirketin devam eden işgalin ve Gazze'de süren soykırımın tırmanmasında doğrudan rolünün olduğunu hızla fark ettim." diye konuştu.
Şirketin İsrail ordusuyla doğrudan bağları ve bulut ile yapay zeka hizmetleri sağlayan sözleşmeleri hakkında daha fazla bilgi edindikçe kendisini de sorumlu hissetmeye başladığını dile getiren Agrawal, "Bunun hakkında daha fazla şey öğrendikçe ben de kendimi suç ortağı gibi hissetmeye başladım." ifadelerini kullandı.
"ORADA ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEYİ AKLIM ALMIYORDU"
Agrawal, "Batı Şeria'da ve Gazze'de Filistinlilerin gözetlenmesi ve hedef alınmasında kullanılan teknoloji üzerinde doğrudan çalışmasam da zamanımı, enerjimi ve hayatımı bu soykırım ekonomisine ortak olan bir şirkete vermenin beni de suç ortağı yaptığını hissettim. Ellerimin kan içinde olduğunu hissettim ve orada çalışmaya devam etmeyi aklım almıyordu." şeklinde konuştu.
Bu süreçte Microsoft çalışanlarının şirket yönetimi üzerinde baskı kurmasına yardımcı olan kampanyayla tanıştığını anlatan Agrawal, sahip olduğu konum ve ayrıcalığı kullanarak sesini yükseltmesi gerektiğini anladığını söyledi.