Filistin'e desteği nedeniyle Microsof'tan kovulan mühendis Agrawal: Ellerimin kanlı olduğunu hissettim

"MESAJIN BU KADAR GENİŞ BİR KİTLEYE YAYILACAĞINI HİÇ TAHMİN ETMEMİŞTİM"



Protestosunun ardından işini kaybetmesine rağmen pişmanlık duyup duymadığı sorulan Agrawal, "Yüzde 100 değdi." yanıtını verdi.



Agrawal, mesajlarının dünya genelinde yankı bulduğunu belirterek, "Amacımız insanları eğitmek, farkındalık yaratmak ve Microsoft hakkındaki kamuoyu algısını değiştirmekti ve Microsoft içindeki birkaç çalışanın fikrini değiştirmiş olsam bile, yaptığım şeyin buna ve bedeline değdiğini hissederdim." diye konuştu.

Agrawal, TRT World Citizen Awards töreninde şehitler ve gazetecilerle birlikte anılmanın, yaptığı fedakarlığın Gazze'deki mücadele yanında çok küçük kaldığını hissettirdiğini söyledi.



Protesto görüntülerinin bu kadar yayılacağını öngörmediğini kaydeden Agrawal, "Mesajın bu kadar geniş bir kitleye yayılacağını hiç tahmin etmemiştim ama yayıldığı için çok mutluyum." dedi.



Agrawal, kampanyalarının yaptıkları protestodan bu yana Microsoft üzerindeki doğrudan baskıyı artırarak devam ettiğini belirterek, "Sadece birkaç ay önce tüm doğrudan eylemlerimizin sonucu olarak, Microsoft'un İsrail ordusunun casus birimi olan 8200 biriminden kısmen çekildiğini gördük. Bu, Filistin'in özgürlüğü için savaşan teknoloji çalışanları adına büyük bir zafer oldu." değerlendirmesini yaptı.



Agrawal, büyük teknoloji şirketleri açısından bunun benzeri görülmemiş bir adım olduğunu dile getirdi.

"BİR TOPLULUK OLUŞTURMAYI VE ŞİRKET İÇİNDE ÖRGÜTLENMEYİ DÜŞÜNÜN"



Kendisi gibi İsrail ile işbirliği yapan şirketlerde çalışan ve ayrılmayı ya da protesto etmeyi düşünen teknoloji çalışanlarına da seslenen Agrawal, büyük teknoloji şirketlerinde çalışanların benzersiz bir konumda bulunduklarını söyledi.



Agrawal, çalışanların şirket yöneticileri üzerinde içeriden baskı kurabilecek kanallara sahip olduklarını ve kamuoyunun sahip olmadığı bilgilere erişebildiklerini dile getirdi.

Şirketten ayrılmayı düşünmeden önce içeriden nasıl direnilebileceğinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Agrawal, şunları kaydetti:



"İş arkadaşlarınızla konuşarak, birlikte çalıştığınız ve sizinle aynı fikirde olan insanlarla bir araya gelerek bir topluluk oluşturmayı ve şirket içinde örgütlenmeyi düşünün. Bazen bu, protesto etmek ve ayrılmaktan daha fazla olmasa da aynı derecede etkili olabilir.



Ayrılma şansınız varsa ve bunu riske atabiliyorsanız sessizce gitmeyin. Konuşun, sesinizi yükseltin ve olabildiğince yüksek sesle konuşun."