Eski dedektiften çarpıcı iddia: Silahlar önceden getirildi

Başkent Washington'da görev yapmış eski polis dedektifi Williams, Fox News'de katıldığı programda Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeği sırasında silahlı saldırının şüphelisi 31 yaşındaki Cole Tomas Allen'ın, yemeğin düzenlendiği otele nasıl girdiği, güvenlik önlemlerini nasıl atlattığı gibi konuları değerlendirdi.

Oteldeki güvenliğin sıkı olmadığını savunan Williams, "Cole Allen gibi (bu otelde) kalan, orada odası olan birisi söz konusu olduğunda aklıma gelen ilk sorulardan biri, 'o otele o silahları nasıl götürdüğü' oldu." ifadesini kullandı.

Williams, şüphelinin akşam yemeği programından önce otele girmiş ve silahları getirmiş olabileceğini öne sürerek bu durumun yetkililerce yeniden değerlendirilmesi gerekeceğini belirtti.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemek programında masaların birbirine çok yakın olduğunu, salonda çok sayıda insanın bulunduğunu ifade eden Williams, "şüpheli balo salonuna girmiş olsaydı durumun sonuçlarının çok kötü olacağını" savundu.