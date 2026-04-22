İngiltere’den çocuklara ekran yasağı! 2 yaş altına sıfır kullanım

27 Mart 2026 itibarıyla İngiltere'de yürürlüğe girecek uygulamaya göre 2 yaş altındaki çocukların tek başına ekran kullanması tamamen yasaklanıyor. Sadece aile bireyleriyle yapılan kısa görüntülü görüşmelere istisna tanınıyor. 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklar için ise günlük ekran süresi en fazla 1 saatle sınırlandırılıyor. Ayrıca yemek sırasında ve uyumadan önceki bir saat içinde ekran kullanımı kesin olarak yasaklanıyor.

Bilimsel araştırmalar ise alınan kararların arkasındaki çarpıcı gerçeği ortaya koyuyor. Uzmanlara göre küçük çocukların beyinleri bilgiyi yetişkinlere kıyasla yaklaşık 10 kat daha yavaş işliyor. Hızlı tempolu ekran içerikleri, çocukları hareketsiz haldeyken bile "savaş ya da kaç" tepkisine sokabiliyor. Bu durum kalp ritminin hızlanmasına ve enerji seviyesinin aniden yükselmesine neden oluyor.

Yeni kurallar yalnızca süreyle sınırlı değil. Çocukların izlediği içeriklerin ebeveyn gözetiminde olması zorunlu hale getirilirken, yavaş tempolu içeriklerin tercih edilmesi isteniyor. Hızlı sosyal medya videoları ve yapay zekâ destekli oyuncaklar ise tamamen öneri dışı bırakılıyor.

UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Araştırmacılar, bu uyumsuzluğun ilerleyen yıllarda daha sık öfke nöbetleri ve duygusal problemler olarak geri dönebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle kriz anlarında çocukları sakinleştirmek için ekran kullanımına başvurulmasının, uzun vadede sorunu büyütebileceği ifade ediliyor.

EBEVEYNLER İÇİN ZORLU SÜREÇ

Ebeveynler için ise bu sürecin hiç de kolay olmadığı ortada. Uzmanlar, ekranın aniden kesilmesiyle ortaya çıkan tepkilerin doğal olduğunu ancak uzun vadeli gelişim açısından sınırların net çizilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yeni düzenlemeler, "çocuklar için dijital sınırlar" tartışmasını yeniden alevlendirirken, birçok aile aynı sorunun yanıtını arıyor: Çocuklarda ekran kullanımı nasıl dengelenmeli?