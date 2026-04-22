CANLI YAYIN

İngiltere’den çocuklara ekran yasağı! 2 yaş altına sıfır kullanım

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye’de ve dünyada çocukların sosyal medya kullanımının yol açtığı olumsuz etkilerle mücadele kapsamında yeni düzenlemeler ve kısıtlama adımları gündeme gelirken, Birleşik Krallık’tan gelen ekran süresi kararı dikkatleri yeniden bu alana çevirdi. İngiltere’de çocukların dijital ekran kullanımına yönelik açıklanan yeni kurallar, özellikle küçük yaş gruplarını hedef almasıyla öne çıkarken, ebeveynler arasında geniş yankı uyandırdı.

İngiltere'de çocukların ekran kullanımına yönelik alınan yeni kararlar dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. 27 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle 2 yaş altındaki çocuklara tek başına ekran kullanımı tamamen yasaklandı. 2–5 yaş arası çocuklar için ise günlük ekran süresi 1 saatle sınırlandırıldı.

2 YAŞ ALTINA SIFIR EKRAN KULLANIMI

27 Mart 2026 itibarıyla İngiltere'de yürürlüğe girecek uygulamaya göre 2 yaş altındaki çocukların tek başına ekran kullanması tamamen yasaklanıyor. Sadece aile bireyleriyle yapılan kısa görüntülü görüşmelere istisna tanınıyor. 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklar için ise günlük ekran süresi en fazla 1 saatle sınırlandırılıyor. Ayrıca yemek sırasında ve uyumadan önceki bir saat içinde ekran kullanımı kesin olarak yasaklanıyor.

İngiltere'den çok konuşulacak ekran süresi kararı: 2 yaş altına tamamen yasak (Fotoğraf:AA)

YAVAŞ TEMPOLU İÇERİKLER ÖNE ÇIKIYOR

Yeni kurallar yalnızca süreyle sınırlı değil. Çocukların izlediği içeriklerin ebeveyn gözetiminde olması zorunlu hale getirilirken, yavaş tempolu içeriklerin tercih edilmesi isteniyor. Hızlı sosyal medya videoları ve yapay zekâ destekli oyuncaklar ise tamamen öneri dışı bırakılıyor.

"ÇOCUK BEYNİ 10 KAT DAHA YAVAŞ İŞLİYOR" UYARISI

Bilimsel araştırmalar ise alınan kararların arkasındaki çarpıcı gerçeği ortaya koyuyor. Uzmanlara göre küçük çocukların beyinleri bilgiyi yetişkinlere kıyasla yaklaşık 10 kat daha yavaş işliyor. Hızlı tempolu ekran içerikleri, çocukları hareketsiz haldeyken bile "savaş ya da kaç" tepkisine sokabiliyor. Bu durum kalp ritminin hızlanmasına ve enerji seviyesinin aniden yükselmesine neden oluyor.

Uzmanlara göre küçük çocukların beyni bilgiyi 10 kat daha yavaş işliyor (Fotoğraf: AA)

UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Araştırmacılar, bu uyumsuzluğun ilerleyen yıllarda daha sık öfke nöbetleri ve duygusal problemler olarak geri dönebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle kriz anlarında çocukları sakinleştirmek için ekran kullanımına başvurulmasının, uzun vadede sorunu büyütebileceği ifade ediliyor.

EBEVEYNLER İÇİN ZORLU SÜREÇ

Ebeveynler için ise bu sürecin hiç de kolay olmadığı ortada. Uzmanlar, ekranın aniden kesilmesiyle ortaya çıkan tepkilerin doğal olduğunu ancak uzun vadeli gelişim açısından sınırların net çizilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yeni düzenlemeler, "çocuklar için dijital sınırlar" tartışmasını yeniden alevlendirirken, birçok aile aynı sorunun yanıtını arıyor: Çocuklarda ekran kullanımı nasıl dengelenmeli?

Bu zorlu süreçte ebeveynler ne yapmalı? Uzmanlar uyardı (Fotoğraf: AA)

BENZER BİR UYGULAMA TÜRKİYE'DE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması amacıyla hazırladığı "Çocuklar Güvende" platformunda ekran kullanımına yönelik yeni öneriler paylaştı. Buna göre 3 yaş için günlük ekran süresi 30 dakika, 4 yaş için 40 dakika, 5 yaş için 50 dakika ve 6 yaş için ise en fazla 1 saat olarak belirlendi. 0–3 yaş grubundaki çocukların ise mümkün olduğunca ekrandan uzak tutulması gerektiği vurgulandı.

Aile Bakanlığı'ndan 3 ve 5 yaş çocukları için ebeveynlere ekran süresi önerisi (Fotoğraf: AA)

AİLE BAKANLIĞI'NDAN EBEVEYNLERE UYARI

Platformda, ekran kullanımının çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği belirtilerek video, oyun ve televizyon gibi tüm dijital aktivitelerin belirlenen süreye dahil edilmesi gerektiği ifade edildi. Yemek sırasında, uyku öncesinde ve çocuk odasında ekran kullanımının uygun olmadığına dikkat çekilirken, çocukların fiziksel aktivite ve sosyal etkileşimle dengeli bir gelişim süreci geçirmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ebeveynlerin çocuklara örnek olması gerektiği vurgulandı. Kuralların net şekilde belirlenmesi, ekran süresi bitmeden önce uyarı yapılması ve süre dolduğunda çocuğun dikkatinin farklı aktivitelere yönlendirilmesi önerildi. Bakanlık, sağlıklı ekran alışkanlıklarının çocukların dijital dünyadan faydalanırken risklerden korunmasına yardımcı olacağını belirtti.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın