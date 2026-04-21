Kerkük’te yeni dönem: Türkmen Vali Ağa göreve başladı
Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından Kerkük Valiliği makamına Mehmet Seman Ağa getirildi. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı olan Ağa'ya atama kararnamesi teslim edilmesinin ardından göreve başladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkmen Vali'nin seçilmesinin kapsayıcı olduğu vurgulanırken, kararın son derece önemli ve tarihi olduğu belirtildi.
GÖREVE BAŞLADI
Irak Türkmen Cephesi basın bürosundan yayınlanan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Amedi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kendisine teslim edilen kararnamenin ardından Ağa, valilik görevine resmen başladı.
Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçmişti. Kerkük İl Meclisi geçen 17 Nisan'da yapılan oturumda, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı vilayet valisi olarak seçmişti.
"TÜRKMEN VALİNİN SEÇİLMESİ ÖNEMLİ VE TARİHİ BİR GELİŞMEDİR"
Dışişleri Bakanlığı tarafından Kerkük'e Türkmen Vali Ağa'nın seçilmesinin bölgedeki etkin çoğunluk bakımından birleştirici olacağı vurgulandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; "Kültürel çeşitliliğe ve çoğulcu bir yapıya sahip Kerkük'e Türkmen bir Vali seçilmesi, kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi bakımından son derece önemli ve tarihi bir gelişmedir" açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük Vilayet Meclisi'nin 16 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen oturumunda Kerkük Valisi olarak seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, Irak Cumhurbaşkanı'ndan mazbatasını alarak bugün (20 Nisan) itibarıyla resmen görevine başlamıştır. Kültürel çeşitliliğe ve çoğulcu bir yapıya sahip Kerkük'e Türkmen bir Vali seçilmesi, kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi bakımından son derece önemli ve tarihi bir gelişmedir. Bunu, aynı zamanda, Irak'ın ve Kerkük'ün asli bileşeni olan Türkmen soydaşlarımız bakımından meşru bir hakkın gecikmiş bir teslimi olarak görüyoruz. Kerkük'te üst düzey idari görevlerin bileşenler arasında uzlaşı temelinde dönüşümlü şekilde paylaşımı, sadece Türkmenler değil, Kerkük'ü oluşturan tüm unsurlar için adil ve hakkaniyete uygun bir kazanımdır. Bu gelişmenin, Irak'ın ve Kerkük halkının huzur, güvenlik ve refahına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.