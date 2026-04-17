Kerkük’te ilk kez Türkmen vali göreve getirildi

Irak'ın Kerkük kentinde dün (16 Nisan 2026) gerçekleştirilen tarihi oylama sonucunda, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Muhammed Seman Ağa, Kerkük'ün yeni valisi olarak seçildi.

Kerkük'ün kuruluşundan bu yana Türkmenlerin valilik makamında temsil edilmediği göz önüne alındığında, söz konusu gelişmenin kent açısından önemli bir dönüm noktası olduğu değerlendiriliyor. Seçim, uzun yıllardır Türkmenlerin eşit temsiliyet yönündeki taleplerinin somut bir sonucu olarak nitelendiriliyor.

Türkmen siyasi hareketinin çatı yapılarından Irak Türkmen Cephesi (ITC) öncülüğünde yürütülen siyasi süreçlerin bu gelişmede etkili olduğu ifade ediliyor.

ITC Genel Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, 13 Nisan 2025'te ITC Siyasi Bürosu tarafından oy birliğiyle göreve seçilmişti. Daha önce ITC Sözcülüğü ve Siyasi Büro üyeliği görevlerinde bulunan Ağaoğlu'nun, genç ve uzlaştırıcı liderlik yaklaşımıyla Türkmen toplumunda geniş destek gördüğü belirtiliyor.

Uzmanlar, Kerkük'te bir Türkmen valinin göreve başlamasının, kentteki farklı etnik ve siyasi gruplar arasında diyalog ve uzlaşı zemininin güçlenmesine katkı sağlayabileceğine işaret ediyor.

Söz konusu gelişmenin, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler açısından da olumlu yansımaları olabileceği değerlendiriliyor. Türkiye'nin Irak'ın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği sürdürdüğü vurgulanırken, Kerkük'teki yeni yönetimle birlikte ekonomik, kültürel ve ticari iş birliklerinin artmasının beklendiği ifade ediliyor.

Kerkük'te Türkmenlerin ilk kez valilik makamında temsil edilmesinin, kentte eşitlik, adalet ve ortak yaşam anlayışının güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.