Haberler Dünya Haberleri Daha önce Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı! İngiltere'den Gomez'e ülkeye giriş yasağı

Daha önce Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı! İngiltere'den Gomez'e ülkeye giriş yasağı

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 00:43 Son Güncelleme: 21 Nisan 2026 01:23 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

İslam karşıtı eylemler yapan ve daha önce Kur'an-ı Kerim'i yakan alçak bir provokasyona imza atan Siyonist siyasetçi Valentina Gomez'e bir darbe de İngiltere'den geldi. Aşırı sağcı yürüyüşe katılmak üzere İngiltere'ye yaptığı giriş başvurusu "kamu yararına uygun olmayacağı" gerekçe gösterilerek ülkeye giriş izni iptal edildi.