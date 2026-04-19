ABD'de kanlı saldırı: 8 çocuk öldürüldü
Amerika Birleşik Devletleri, Louisiana eyaletinden gelen katliam haberiyle sarsıldı. Shreveport kentinde pazar sabahı meydana gelen kan donduran silahlı saldırıda, yaşları 1 ile 14 arasında değişen 8 çocuk hayatını kaybetti. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
Louisiana eyaletine bağlı Shreveport kentinde, pazar sabahı henüz gün ağarırken silah sesleri yankılandı.
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, "pazar sabahı meydana gelen silahlı saldırıda 1 ile 14 yaşları arasında 8 çocuk hayatını kaybetti" sözleriyle acı tabloyu kamuoyuyla paylaştı. Katliamın boyutu, bölgeye ulaşan ekiplerin dahi kanını donduracak seviyeye ulaştı.
ÜÇ AYRI NOKTADA DEHŞETİN İZLERİ
Saldırının sadece tek bir noktayla sınırlı kalmadığı, caninin adeta bir ölüm yürüyüşüne çıktığı anlaşıldı. Shreveport Polis Şefi Wayne Smith, "saldırının yerel saatle sabah 06:00 civarında gerçekleştiğini, toplam 10 kişinin vurulduğunu ve olay yerinin üç ayrı noktaya yayıldığını" söyledi.
SALDIRGAN AKRABA ÇIKTI
Olayın hemen ardından Amerikan haber ajansları Associated Press ve Reuters, katliamın perde arkasına dair ilk bilgileri aboneleriyle paylaştı. İrfan Sapmaz, "olayın polis tarafından aile içi şiddet kapsamında değerlendirildiğini" belirtti. Dehşet anlarına ilişkin en sarsıcı bilgi ise saldırganın kurbanlarıyla olan yakınlığı oldu. Polis Şefi Wayne Smith, "saldırganın vurulan çocukların bazılarıyla akraba olduğunu" belirterek, bu vicdansız saldırının bir aile faciası olarak başladığına işaret etti.
SICAK TEMAS VE NEFES KESEN KOVALAMACA
Katliamı gerçekleştiren şüpheli, 10 kişiyi vurduktan sonra bir araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Ancak güvenlik güçlerinin takibi gecikmedi. Shreveport'tan başlayan ve Bossier City'ye kadar uzanan adrenalin dolu takipte "sıcak temas" sağlandı. İrfan Sapmaz, "polis ile yaşanan kovalamaca sonunda şüphelinin polis tarafından vurularak öldürüldüğünü" aktardı. Louisiana Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, "olayla bağlantılı polis müdahalesinde hiçbir görevlinin yaralanmadığı" vurgulanarak operasyonun başarıyla tamamlandığı bildirildi.
"TOPLU SİLAHLI SALDIRI"
ABD'de yaşanan bu çocuk katliamı, uluslararası ajanslar tarafından "toplu silahlı saldırı" başlığıyla tüm dünyaya servis edildi. Reuters haberi doğrudan "toplu silahlı saldırı" olarak duyururken, Associated Press ise polis kaynaklarına dayanarak "olayın aile içi bir şiddet vakası olarak başladığını ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü" aktardı. Şu ana kadar caninin bu vahşeti neden gerçekleştirdiğine dair kesin motivasyon netleşmiş değil.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Olayın ardından eyalet polisi ve yerel emniyet birimleri koordineli bir çalışma başlattı. İrfan Sapmaz'ın aktardığı son bilgilere göre, 8 çocuğun can verdiği bu korkunç saldırıyla ilgili Shreveport ve Louisiana polisinin yürüttüğü ortak soruşturma, caninin kimliği ve geçmişine dair detaylar üzerinde yoğunlaşarak devam ediyor.