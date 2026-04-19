İddia ABD basınından: Trump kontrolünü kaybetti, ekibi odadan çıkardı

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve saldırılar sürerken, The Wall Street Journal dikkat çeken bir analiz yayımladı. Gazeteye göre, ABD Başkanı Donald Trump savaş sürecinde hem ani kararlar aldı hem de kritik anlarda kendi ekibi tarafından süreçten uzak tutuldu.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve saldırılar sürerken, The Wall Street Journal dikkat çeken kapsamlı bir analiz yayımladı. Gazeteye göre ABD Başkanı Donald Trump, savaş sürecinde hem agresif söylemlerle öne çıkıyor hem de perde arkasında ciddi bir yönetim kriziyle karşı karşıya.

Analizde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgesel dengeleri daha da istikrarsızlaştırdığına işaret edilirken, Washington yönetiminin bu süreçte net bir strateji ortaya koymakta zorlandığı vurgulanıyor.

KRİZ ANINDA GERİLİM: TRUMP SAATLERCE ÖFKE SAÇTI

Krizin fitili, İran'da bir ABD uçağının düşürülmesi ve iki hava personelinin kaybolmasıyla ateşlendi. Habere göre Trump, olayın ardından saatler boyunca danışmanlarına sert tepki gösterdi, Avrupa ülkelerinin destek vermemesinden şikâyet etti.

Başkanın zihninde, 1979'daki İran rehine krizi ve bunun dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter üzerindeki siyasi etkileri vardı. Trump'ın, benzer bir başarısızlığın kendi siyasi geleceğini de etkileyebileceğinden endişe ettiği aktarıldı.

"ODADAN UZAK TUTULDU" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

En çarpıcı detaylardan biri ise Beyaz Saray'daki kriz yönetimine dair oldu. Üst düzey bir yetkiliye göre, Trump'ın sabırsızlığı ve ani çıkışlarının süreci zorlaştırabileceğini düşünen yardımcıları, başkanı kritik toplantılardan uzak tuttu.

Operasyonun planlandığı anlarda Trump'ın odada bulunmadığı, yalnızca belirli aşamalarda bilgilendirildiği ifade edildi. Bu durum, savaş gibi kritik bir süreçte karar alma mekanizmasının işleyişine dair tartışmaları beraberinde getirdi.

ZORLU OPERASYON: İRAN'A GİRİŞ HESABI

ABD'nin İran'da doğrudan askeri varlığının olmaması, kurtarma operasyonunu son derece riskli hale getirdi. Yetkililer, İran'ın zorlu coğrafyasında ilerleme ve Tahran güçlerinden kaçınma planları üzerinde çalışmak zorunda kaldı.

Kayıp personelden biri kısa sürede kurtarılırken, diğerinin çıkarılması saatler süren yüksek riskli bir operasyonla mümkün oldu.

TRUMP'IN DALGALI STRATEJİSİ: TEHDİT VE GERİ ADIM ARASINDA

WSJ analizine göre Trump, savaş sürecinde bir yandan İran'a yönelik sert tehditler savururken, diğer yandan çatışmanın kontrolden çıkmasından endişe ediyor.

Başkanın sosyal medyada kullandığı sert ve zaman zaman alışılmadık ifadelerin, İran'ı müzakereye zorlamak için bilinçli bir strateji olduğu öne sürülse de, bu yaklaşımın ABD içinde dahi soru işaretleri doğurduğu belirtiliyor.

NATO İLE GERİLİM: "YALNIZ BIRAKILDIM" ÖFKESİ

Haberde öne çıkan bir diğer başlık ise Trump'ın müttefiklere yönelik tepkisi oldu. Avrupa ülkelerinin ve NATO ittifakının İran operasyonuna destek vermemesi, Beyaz Saray'da ciddi rahatsızlık yarattı.

Trump'ın özellikle İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaşadığı gerilim dikkat çekti. ABD güçlerinin İngiliz üslerini kullanmasına yönelik gecikmeler Trump'ın öfkesini artırırken, NATO'nun ortak bir askeri destek sunmaması Washington'da "yalnızlık" hissini güçlendirdi.

Buna rağmen Trump'ın zaman zaman müttefik desteğine ihtiyaç duyduğunu dile getirdiği, özellikle Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda uluslararası destek arayışında olduğu aktarıldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ: KÜRESEL RİSK BÜYÜYOR

Analizde, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisinin küresel enerji piyasaları için büyük bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Dünya petrol arzının önemli bir bölümünün geçtiği bu kritik hattın kapanması, ekonomik dengeleri doğrudan etkiliyor.

Trump'ın başlangıçta İran'ın bu adımı atmayacağını düşündüğü ancak gelişmelerin beklentilerin aksine ilerlediği ifade edildi.

"ASKERİ BAŞARI VAR AMA ZAFER YOK"

Uzmanlara göre sahada elde edilen askeri başarılar, stratejik bir sonuca dönüşmüş değil. Aksine, savaşın uzaması ve yeni risklerin ortaya çıkması, krizin daha da derinleşmesine yol açıyor.

WSJ analizinde, Trump'ın detaylara yeterince odaklanmayan ve ani kararlarla şekillenen yönetim tarzının bu tabloyu daha da karmaşık hale getirdiği değerlendirmesine yer verildi.

