İddia ABD basınından: Trump kontrolünü kaybetti, ekibi odadan çıkardı
ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve saldırılar sürerken, The Wall Street Journal dikkat çeken bir analiz yayımladı. Gazeteye göre, ABD Başkanı Donald Trump savaş sürecinde hem ani kararlar aldı hem de kritik anlarda kendi ekibi tarafından süreçten uzak tutuldu.
ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve saldırılar sürerken, The Wall Street Journal dikkat çeken kapsamlı bir analiz yayımladı. Gazeteye göre ABD Başkanı Donald Trump, savaş sürecinde hem agresif söylemlerle öne çıkıyor hem de perde arkasında ciddi bir yönetim kriziyle karşı karşıya.
Analizde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgesel dengeleri daha da istikrarsızlaştırdığına işaret edilirken, Washington yönetiminin bu süreçte net bir strateji ortaya koymakta zorlandığı vurgulanıyor.
KRİZ ANINDA GERİLİM: TRUMP SAATLERCE ÖFKE SAÇTI
Krizin fitili, İran'da bir ABD uçağının düşürülmesi ve iki hava personelinin kaybolmasıyla ateşlendi. Habere göre Trump, olayın ardından saatler boyunca danışmanlarına sert tepki gösterdi, Avrupa ülkelerinin destek vermemesinden şikâyet etti.
Başkanın zihninde, 1979'daki İran rehine krizi ve bunun dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter üzerindeki siyasi etkileri vardı. Trump'ın, benzer bir başarısızlığın kendi siyasi geleceğini de etkileyebileceğinden endişe ettiği aktarıldı.
"ODADAN UZAK TUTULDU" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
En çarpıcı detaylardan biri ise Beyaz Saray'daki kriz yönetimine dair oldu. Üst düzey bir yetkiliye göre, Trump'ın sabırsızlığı ve ani çıkışlarının süreci zorlaştırabileceğini düşünen yardımcıları, başkanı kritik toplantılardan uzak tuttu.
Operasyonun planlandığı anlarda Trump'ın odada bulunmadığı, yalnızca belirli aşamalarda bilgilendirildiği ifade edildi. Bu durum, savaş gibi kritik bir süreçte karar alma mekanizmasının işleyişine dair tartışmaları beraberinde getirdi.
ZORLU OPERASYON: İRAN'A GİRİŞ HESABI
ABD'nin İran'da doğrudan askeri varlığının olmaması, kurtarma operasyonunu son derece riskli hale getirdi. Yetkililer, İran'ın zorlu coğrafyasında ilerleme ve Tahran güçlerinden kaçınma planları üzerinde çalışmak zorunda kaldı.
Kayıp personelden biri kısa sürede kurtarılırken, diğerinin çıkarılması saatler süren yüksek riskli bir operasyonla mümkün oldu.
TRUMP'IN DALGALI STRATEJİSİ: TEHDİT VE GERİ ADIM ARASINDA
WSJ analizine göre Trump, savaş sürecinde bir yandan İran'a yönelik sert tehditler savururken, diğer yandan çatışmanın kontrolden çıkmasından endişe ediyor.
Başkanın sosyal medyada kullandığı sert ve zaman zaman alışılmadık ifadelerin, İran'ı müzakereye zorlamak için bilinçli bir strateji olduğu öne sürülse de, bu yaklaşımın ABD içinde dahi soru işaretleri doğurduğu belirtiliyor.