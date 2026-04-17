HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YENİ DÖNEM: İSRAİL BAĞLANTILI GEMİLERE GEÇİT YOK!

Bölgedeki deniz trafiğine dair ulaşılan yeni uzlaşmanın detaylarını aktaran Yusuf Alabarda, "Hürmüz Boğazı'nın kuralları İran'ın açıkladığı kadarıyla belli oldu. Ticari gemilere açık, ancak 'düşman' olarak nitelendirilen İsrail ile bağlantılı her türlü ticari görünümlü deniz unsurlarına kapalı kalmaya devam edecek. Bu süreç İran ile koordine içerisinde ve onun belirlediği güzergahtan işleyecek" ifadelerini kullandı. Bu kararın dünya enerji piyasalarındaki yansımasına dikkat çeken Alabarda, "Bu açıklama piyasalarda hemen karşılık buldu ve petrol fiyatları 86-87 dolara kadar geriledi" sözleriyle ekonomik etkileri vurguladı.

Hürmüz Boğazı'nın açılma sürecinde küresel aktörlerin rolüne değinen Yusuf Alabarda, "ABD'nin uyguladığı ambargo sonrası Çin de sıkıntıya girmişti. Çin, Hürmüz'ün seyrüsefere açılması gerektiği yönünde net açıklamalarda bulunmuştu. İran, uluslararası ölçekte kendisine yönelen bu baskıyı ateşkes periyodunda daha fazla taşıyamazdı. Normal şartlarda 'savaş devam ediyor' diyebilirlerdi ama şu an geçici de olsa bir ateşkes varsa, Boğaz'ın Deli Dumrul gibi kapatılmasının dünyaya izahı yoktu" şeklinde konuştu.

NÜKLEER RESTLEŞME: YÜZDE 60 ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM KRİZİ

İran'ın nükleer kapasitesinin İsrail ve ABD için en kritik eşik olduğunu belirten Yusuf Alabarda, Ortadoğu'da tansiyon düşmek bilmezken, Hürmüz Boğazı'ndan gelen son dakika haberleri dünya enerji piyasalarını sarstı. Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, bölgedeki ateş çemberini ve küresel güçlerin satranç hamlelerini A Haber ekranlarında tek tek deşifre etti. Hürmüz Boğazı'ndaki yeni trafik kurallarından İran'ın nükleer restine, İsrail'in Güney Lübnan'daki 'insansızlaştırma' projesinden bölgedeki askeri hareketliliğe kadar her detay, savaşın ve diplomasinin seyrini değiştirecek nitelikte. Ateş hattındaki sıcak gelişmeleri değerlendiren Alabarda, "Büyük İsrail" projesinin kan donduran safhalarına ve ABD-İran hattındaki gizli pazarlıklara ışık tuttu.