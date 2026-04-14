Küçük Gazzelilere umut hattı: Gamze Özçelik’ten anlamlı seferberlik
Katil İsrail’in saldırıları altında zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden Gazze halkı için insani yardım çalışmaları hız kesmiyor. Gamze Özçelik, kurucu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla bölgedeki "Yetim Hamiliği" projesini genişleterek savaş mağduru çocukların elinden tutuyor.
Yıllardır dünyanın pek çok noktasında insani yardım faaliyetlerine öncülük eden Gamze Özçelik, rotasını bir kez daha saldırıların ve ambargonun gölgesindeki Gazze'ye çevirdi.
"EN AĞIR YÜKÜ KÜÇÜK OMUZLAR TAŞIYOR"
SABAH'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Bölgedeki durumun vahametine dikkat çeken Özçelik, savaşın en büyük mağdurunun çocuklar olduğunu vurguladı.
Gazze'deki yetimlerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için saha çalışmalarına hız verdiklerini belirten Özçelik, şu ifadeleri kullandı:
"Gazze'de en ağır yükü de, en küçük omuzlar taşıyor. Yetim çocuklar yalnız hissetmesinler diye yanlarında olmaya devam ediyoruz. Sağlanan desteklerle çocuklar temel ihtiyaçlarına biraz daha güvenle ulaşabiliyor. Bir çocuğun hayatına dokunmak, ona umutla büyüyebileceği bir yol açmak demek."
Gamze Özçelik, dayanışmanın gücüne inanarak daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Dayanışmayı büyütüp daha fazla yetime ulaşmaya çalışıyoruz "