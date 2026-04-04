Tel Aviv'de Netanyahu’ya maskeli protesto! İsrail polisinden yaka paça gözaltı

İDAM KARARLARINA VE IRKÇILIĞA SERT PROTESTO Filistinli mahkumlar hakkındaki son gelişmelere de değinen Kavasoğlu, "Filistinli mahkumların idam cezaları onaylandı, onunla da ilgili tepki çok yüksek. Geçtiğimiz hafta Knesset önünde bir protesto gösterisi gerçekleşmişti ve çok sert müdahale gelmişti; insanları yerlerde sürükleyerek, tekmeleyerek, yumruklayarak gözaltına almışlardı" dedi. Göstericilerin İsrail kabinesini ırkçılık ve Siyonist politikalarla suçladığını belirten Kavasoğlu, Filistin ve Gazze'yi simgeleyen kefiyelerin de meydanda dalgalandığını aktardı.

PİNOKYO NETANYAHU VE GAZZE'DEKİ DEHŞETİN FOTOĞRAFLARI Halkın Netanyahu'ya olan güvensizliğini çarpıcı bir detayla aktaran Kavasoğlu, "Yere Pinokyo Netanyahu fotoğrafı asılmış, herkes üzerine basarak geçmeye devam ediyor. Tepkiler her geçen gün artarak sürüyor. Öldürülen çocukların fotoğrafları, Gazze'de öldürülen çocukların fotoğrafları, annelerine evlatlarına doyamayan annelerin fotoğraflarıyla bu sefer büyük bir tepki başlamış durumda" ifadelerini kullandı. Bu görüntülerin, İsrail halkının kendi hükümetine karşı duyduğu vicdani rahatsızlığı simgelediğini ekledi.

ÜÇ DİLDE ORTAK HAYKIRIŞ VE YAŞAM SEMBOLÜ Eylemdeki teknik detaylara da değinen Kavasoğlu, " Her birinin ellerine üç farklı dilde; Arapça, İbranice ve İngilizce olarak bu stickerlar verildi. Yani üç farklı dilde yaşam simgeleniyor, yaşam yazıldı" bilgisini paylaştı. Göstericilerin sadece İsrail içinde değil, uluslararası kamuoyuna da hitap etmeye çalıştığını vurgulayan Kavasoğlu, meydanda silah ambargosu çağrılarının da yükseldiğini belirtti.

A HABER CANLI YAYININDA MÜDAHALE ANLARI Netanyahu ve kabinesine yönelik öfkenin çığ gibi büyüdüğü meydanda, polisin sert tutumu henüz yayının başında kendini gösterdi. Emine Kavasoğlu, "Müdahale başladı, sert müdahale başladı. Polis uyarılarını gerçekleştirdi ve uyarılar sonrasında hemen bir müdahale başladı. Yaşlı bir adamı iterek yere düşürdüler" sözleriyle o sıcak temas anını izleyicilere aktardı. Kalabalığı dağıtmak için arkadan başlayarak bir süpürme harekatı yürüten İsrail polisi, meydanı boşaltmak için orantısız güç kullanmaktan çekinmedi.

YARGI KARARI HİÇE SAYILDI

Haftalardır devam eden protestoların bu haftaki ayağında, polisin hukuk tanımaz tavrı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Mahkemelerin gösteri hakkına yönelik olumlu kararlarına rağmen güvenlik güçleri şiddetin dozunu artırdı. Emine Kavasoğlu, "Aslında beklenen bir müdahaleydi. Her ne kadar yargıdan 'müdahale edilmemesi' kararı çıkmış olsa da, İsrail polisi bir kez daha o yargı kararlarını dinlemedi ve protestoculara sert bir şekilde müdahale etmeye başladı. Gözaltına almalar başladı" ifadelerini kullandı. Kavasoğlu, polislerin meydanı boşaltmak için insanları geriye doğru sürükleyerek süs havuzu benzeri boş bir alana hapsetmeye çalıştığını belirtti.



KADIN VE YAŞLI AYRIMI GÖZETİLMEDİ

Meydandaki vahşet görüntülerinde polisin hiçbir ayırım gözetmeksizin saldırdığı görüldü. Emine Kavasoğlu, "Bir kadını yere atarak zorla geri püskürtmeye çalıştılar. Çok sert bir müdahale var. Karşıt bir sese müsaade etmiyor İsrail polisi. Kadın, yaşlı, genç fark etmeden herkese sert müdahale ediliyor. Geçtiğimiz hafta da çok sayıda gözaltı olmuştu" şeklinde konuştu. Polislerin fiziksel güç kullanarak göstericileri havuz gibi boş bir alana doğru ittiğini vurgulayan Kavasoğlu, "Savaş karşıtı protestoculara sert müdahale an itibarıyla başladı" dedi.

BİR KİŞİYE ONLARCA POLİS: GÖVDE GÖSTERİSİ

İsrail polisinin meydandaki taktiği sadece dağıtmak değil, aynı zamanda gözdağı vermek üzerine kuruluydu. Tek bir protestocunun üzerine onlarca polisin çullandığı anlar, kameralara yansıdı. Emine Kavasoğlu, "Bir kişiye dört-beş polis müdahale ediyor. Bir kişiyi ters kelepçeliyorlar. Görüntü alınmasın diye de önüne etten bir duvar örüldü. Bir kişinin üzerinde 10-15 polis var. İsrail polisi adeta şov yapmış gibi görünüyor. Göstericiler kazanmasın diye bir gövde gösterisi yaptılar" sözleriyle meydandaki adaletsizliği dile getirdi.

"KİMSE BUNU GÖRÜNTÜLEMESİN İSTİYORLAR"

Olay yerinde gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan A Haber ekibi, İsrail polisinin sansür duvarıyla karşılaştı. Polisin şiddet görüntülerini gizlemek için basın mensuplarının görüş açısını kapattığını belirten Emine Kavasoğlu, "Kameraların önünden biraz da uzaklaştırmış gibi görünüyorlar çünkü çok sayıda basın mensubu var. Yaşananları görüntülemek amacıyla herkes kayıtta ama bir anda bir tane göstericiyi aldılar. Meydandaki yüzlerce insana müdahale etmek için toplanan polis ekipleri, sadece bir kişiyi gözaltına alarak şov yaptılar" ifadelerini kullandı. Kavasoğlu ayrıca, "Görüntü almamızı da istemiyorlar tabii. Basın mensuplarının önüne hemen etten bir duvar örüldü. Kimse bunu görüntülemesin istiyorlar" diyerek polisin engelleme çabalarını deşifre etti.



ATLI POLİSLER DEHŞET SAÇTI

Meydandaki gerilim, atlı polis birliklerinin sahneye girmesiyle zirveye ulaştı. Gaz bombası veya tazyikli su kullanmak yerine fiziksel şiddeti ve atlı birlikleri tercih eden polis, basın mensuplarının can güvenliğini hiçe saydı. Emine Kavasoğlu, "Atlı polisler de geldi şimdi. Atlarla insanlara müdahale edecekler. Gaz ve tazyikli su kullanamadıkları için farklı yöntemler izliyorlar. Atlı polislerle insanların üzerinden geçecekler belki de. İnsanları ezip geçebilirler, herhangi bir uyarı da yapılmıyor" şeklinde konuştu. O esnada büyük bir tehlike atlatan ekibin yaşadıklarını aktaran Kavasoğlu, "Hemen yanımızdan geçti atlar. Niyazi görüp beni uyarmasaydı at üzerimizden geçecekti. Hiç umurlarında değil. Gazetecilerin üzerine sürerek atlarını, görmeyelim diye bizi engelliyorlar." diyerek o panik ve dehşet anlarını sıcak bölgeden canlı yayında aktardı.



"HER GİTTİĞİNİZ YERE ÖLÜM GÖTÜRÜYORSUNUZ"

Meydandaki protestocuların ellerindeki pankartlar ve yükselen sloganlar, İsrail halkının bir kesiminin Netanyahu hükümetine duyduğu derin güvensizliği ortaya koydu. Emine Kavasoğlu, "İnsanlar artık kendi topraklarında da bu savaşı hissetmeye başladılar ve buna tepki gösteriyorlar. 'Her gittiğiniz yere ölüm götürüyorsunuz' diyerek İsrail yönetimine tepki gösteriyorlar. Ellerinde 'İşgal çözüm değil, sorunun ta kendisi' yazılı pankartlar var. Demokratik haklarını kullanmak istediler ama buna geçit yok" sözleriyle meydandaki sivil direnişin ruhunu özetledi.