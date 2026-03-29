Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İslamabad'da bulunduğunu ifade eden Rahman, Mısır Dışişleri Bakanı'nın da şehirde olduğunu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın ise kısa süre içinde kente ulaşmasının beklendiğini söyledi.

A Haber ekranlarında Pakistan'dan bağlanan ve sahadan son bilgileri aktaran muhabir Fakhur Rahman, başkentte yoğun bir diplomasi trafiği yaşandığını belirtti. Fakhur Rahman, "Pakistan başkenti İslamabad'da şu anda diplomasi yoğun bir şekilde hazırlık içinde" sözleriyle atmosferi aktardı.

İslamabad, Pakistan (AFP)

FİDAN–DAR GÖRÜŞMESİ: KRİTİK GÜNDEM MASADA

Diplomasi trafiğinin en önemli başlıklarından biri de ikili temaslar oldu. İHA'nın aktardığı bilgilere göre, Hakan Fidan, Pakistan'a gelişinin hemen ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Ishak Dar ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede iki bakanın, başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere ortak gündemde yer alan konuları ele aldığı belirtildi. Görüşme, İslamabad'da düzenlenecek kritik toplantı öncesi dikkat çeken bir diplomatik temas olarak öne çıktı.

DÖRTLÜ ZİRVE ÖNCESİ YOĞUN TEMAS TRAFİĞİ

Zirve henüz başlamadan önce kritik temasların hız kazandığını vurgulayan Fakhur Rahman, "Henüz dörtlü zirve başlamadı ancak öncesinde temaslar yoğun şekilde sürüyor" dedi.

Bu kapsamda Hakan Fidan ile Ishak Dar arasındaki görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel krizlerin de masaya yatırıldığı ifade edildi.