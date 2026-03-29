Bakan Fidan'dan İslamabad'da kritik temaslar: Pakistan'daki zirve ABD-İsrail-İran savaşını durdurabilecek mi?
İran savaşıyla birlikte Orta Doğu’da ateş hattı genişlerken, diplomasi sahnesi Pakistan’ın başkenti İslamabad’da hareketlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılımıyla gerçekleşecek kritik dörtlü zirve öncesi temaslar hız kazanırken, bölgesel ateşkes ve barış ihtimali masaya yatırılıyor. Türkiye’nin aktif rol aldığı süreçte peş peşe kritik görüşmeler gerçekleştiriliyor. Peki zirveye hangi ülkeler katıldı? Başlıca konu başlıkları neler? İşte ayrıntılar...
A Haber ekranlarında Pakistan'dan bağlanan ve sahadan son bilgileri aktaran muhabir Fakhur Rahman, başkentte yoğun bir diplomasi trafiği yaşandığını belirtti. Fakhur Rahman, "Pakistan başkenti İslamabad'da şu anda diplomasi yoğun bir şekilde hazırlık içinde" sözleriyle atmosferi aktardı.
Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İslamabad'da bulunduğunu ifade eden Rahman, Mısır Dışişleri Bakanı'nın da şehirde olduğunu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın ise kısa süre içinde kente ulaşmasının beklendiğini söyledi.
FİDAN–DAR GÖRÜŞMESİ: KRİTİK GÜNDEM MASADA
Diplomasi trafiğinin en önemli başlıklarından biri de ikili temaslar oldu. İHA'nın aktardığı bilgilere göre, Hakan Fidan, Pakistan'a gelişinin hemen ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Ishak Dar ile bir araya geldi.
Gerçekleştirilen görüşmede iki bakanın, başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere ortak gündemde yer alan konuları ele aldığı belirtildi. Görüşme, İslamabad'da düzenlenecek kritik toplantı öncesi dikkat çeken bir diplomatik temas olarak öne çıktı.
DÖRTLÜ ZİRVE ÖNCESİ YOĞUN TEMAS TRAFİĞİ
Zirve henüz başlamadan önce kritik temasların hız kazandığını vurgulayan Fakhur Rahman, "Henüz dörtlü zirve başlamadı ancak öncesinde temaslar yoğun şekilde sürüyor" dedi.
Bu kapsamda Hakan Fidan ile Ishak Dar arasındaki görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel krizlerin de masaya yatırıldığı ifade edildi.
GÜNDEMDE ORTA DOĞU VE İRAN KRİZİ VAR
Görüşmelerde yalnızca ikili ilişkilerin değil, bölgesel krizlerin de ele alındığını belirten Rahman, "Orta Doğu'daki durum ve İran krizi de görüşmelerin ana başlıkları arasında yer aldı" dedi.
Pakistan Dışişleri Bakanı'nın İranlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesi ve Pakistan Başbakanı'nın İran Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği temaslara dair bilgilerin de paylaşıldığını aktaran Rahman, "Pakistan'ın yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı" şeklinde konuştu.
PAKİSTAN'DAN DİPLOMASİ VURGUSU: "GERGİNLİK AZALTILMALI"
Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya da değinen Rahman, Ishak Dar'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştüğünü belirtti.
Rahman, bu açıklamayı aktarırken, "İshak Dar, kalıcı barış için gerginliğin azaltılması, diyalog ve diplomasi ihtiyacını vurguladı" ifadelerini kullandı.
HÜRMÜZ BOĞAZI DETAYI: 20 GEMİYE GEÇİŞ İZNİ
Görüşmelerde dikkat çeken bir diğer başlık ise Hürmüz Boğazı oldu. Rahman, "Pakistan Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı'ndan 20 Pakistan bayraklı geminin geçişine İran tarafından izin verildiğini açıkladı" sözleriyle kritik gelişmeyi duyurdu.
GÖZLER DÖRTLÜ ZİRVEDE: KİLİT KARARLAR BEKLENİYOR
İslamabad'da düzenlenecek dörtlü zirvenin bölgesel dengeler açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor. Rahman, "Bu dörtlü zirvenin kilit olduğu belirtiliyor ve sonrasında Körfez'deki sürecin netleşmesi bekleniyor" dedi.
KÖRFEZ ÜLKELERİ NE YAPACAK? KRİTİK SORU MASADA
Başkentte yapılan değerlendirmelere de yer veren Rahman, bölgedeki en kritik sorunun Körfez ülkelerinin tutumu olduğunu belirtti. Rahman, "Körfez ülkeleri İsrail'in oyununa mı düşecek yoksa ateşkes ve barış sürecine katkı mı sağlayacak?" sorusunun gündemde olduğunu ifade etti.
RİYAD'DAN SONRA İSLAMABAD: DİPLOMASİ ZİNCİRİ DEVAM EDİYOR
Zirveye katılacak ülkelerin daha önce 19 Mart'ta Riyad'da bir araya geldiğini hatırlatan Rahman, bu sürecin devamı niteliğinde yeni toplantının İslamabad'da yapılacağını belirtti.
Rahman, "Bu toplantının aslında Ankara'da yapılması planlanıyordu ancak İslamabad'a taşındı" ifadelerini kullandı.
İKİ GÜNLÜK ZİRVE: BAŞBAKAN ŞERİF İLE KRİTİK GÖRÜŞME
Toplantının iki gün süreceğini aktaran Rahman, zirvenin ikinci gününde önemli bir temas daha gerçekleşeceğini belirtti. Rahman, "Delegeler ve dışişleri bakanları Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif ile de görüşecek" dedi.