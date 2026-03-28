Pakistan İslamabad’da kritik zirve! Türkiye barış için devrede

Orta Doğu'da devam eden gerilim sürerken, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır dışişleri bakanları önemli bir diplomatik temas için bir araya geliyor.

2 gün sürecek zirveye dair Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Sayın Bakanımız, bölgedeki gelişmelerin ele alınması amacıyla İslamabad'da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere 29-30 Mart'ta Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir. " denildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Zirvede, ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan çatışmaların sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Tarafların, diplomatik çözüm yolları ve bölgesel istikrarın yeniden sağlanması için ortak bir zemin arayacağı belirtiliyor.

PAKİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Pakistan tarafından yapılan açıklamada ise, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının gerilimi düşürmek amacıyla istişarelerde bulunmak üzere ülkeye geldiği ifade edildi.

İslamabad'daki bu toplantı, bölgedeki krizin diplomasi yoluyla çözülmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Görüşmelerden çıkacak sonuçlar, Orta Doğu'daki gelişmelerin seyrini doğrudan etkileyebilir.