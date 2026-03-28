Pakistan'da savaşın seyrini değiştirecek 4'lü zirve: Körfez'de neler oluyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Orta Doğu’da savaşın genişleme riski sürerken gözler Pakistan’daki kritik 4’lü zirveye çevrildi. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan’ın yer alacağı görüşmelerde müzakere masası ihtimali masada. Uzmanlara göre zirveden çıkacak kararlar, hem bölgedeki savaşın seyrini hem de küresel dengeleri doğrudan etkileyecek.

İsrail-Filistin hattında başlayan çatışmalar tüm bölgeyi ateş çemberine alırken, gözler hafta sonu Pakistan'da kurulması beklenen kritik müzakere masasına çevrildi. Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu "dörtlü barış kurulu", sadece bölge için değil küresel sistemin geleceği için de hayati bir önem taşıyor. Uluslararası Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde, bölgedeki enerji krizinden askeri sevkiyatlara kadar yaşanan son gelişmeleri ve savaşın muhtemel senaryolarını çarpıcı ifadelerle analiz etti.

PAKİSTAN'DAKİ 4'LÜ ZİRVE SAVAŞI NASIL ETKİLER? TÜRKİYE, PAKİSTAN, MISIR VE SUUDİ ARABİSTAN...

KÜRESEL SİSTEM 1929 BUHRANINDAN DAHA DERİN BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYA

Orta Doğu'daki çatışma alanlarının genişlemesinin dünya ekonomisi ve güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendiren Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, "Müzakere masası olmazsa sanırım küresel sistemde 1929 küresel buhranı gibi büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağız; hatta Vladimir Putin'in belirttiği gibi Kovid-19'dan daha derin bir küresel kriz bizi bekliyor olabilir" ifadelerini kullandı. Çatışma bölgelerinin artışının küresel enerji piyasalarında inanılmaz bir kırılmaya yol açtığına dikkat çeken Özcan, "Husiler Kızıldeniz üzerinden etkilerini artırdı, Hürmüz ve Kızıldeniz arasına sıkışan bir Körfez aktörü ve bu bölgeye sıkışan küresel sistemin fiziki enerjisi söz konusu" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

DÖRTLÜ MÜZAKERE MASASI VE TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ROLÜ

Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'ın bir araya geleceği platformun önemine değinen Özcan, "Bu yapı sadece bölge için değil, küresel sistem için çok önemli bir görev üstlenmiş durumda; tarafların rasyonel bir çerçeveye sevk edilmesi gerekiyor" dedi. Bölgeye dışarıdan yapılan müdahalelerin süreci zorlaştırdığını belirten Özcan, "Kendi güvenliğinizi inşa etmek için kendi milli ve yerli savunma sanayiinize güvenmeniz gerekiyor; Türkiye zaten son 20 yılına baktığımızda kendi savunma sanayii gücünü ortaya koyan bir aktör haline geldi" şeklinde konuştu.

ABD İSRAİL'İ DURDURAMIYOR: GEORGE BUSH GEMİSİ BÖLGEDE!

ABD'nin bölgedeki askeri varlığı ve İsrail üzerindeki etkisizliğine vurgu yapan Doç. Dr. Özcan, "ABD, İsrail nedeniyle maliyetsiz bir savaşa girdi ve bunu toplamaya çalışıyor; İsrail ise yangını daha da yaymaya, vadedilmiş toprak yaklaşımlarını ortaya koymaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Bölgeye gönderilen USS George Bush gemisinin bir "yüzen hava üssü" ve güç projeksiyonu aracı olduğunu belirten Özcan, "ABD'nin bölgeden çıkmak istememesi ve İran'ın nükleer enerjiden vazgeçirilmesi çabaları arasında 29-30 Mart tarihlerinde yapılacak görüşmeler, barış mı yoksa savaşın daha da çetinleşeceği bir tablo mu olacağını belirleyecek" sözleriyle kritik tarihlere işaret etti.

ENERJİ VE NÜKLEER KRİZİN GÖLGESİNDE "TAMAM MI DEVAM MI?"

Müzakere masasının en önemli başlıklarından birinin enerji krizinin sonlandırılması olacağını ifade eden Özcan, "İran'ın uranyum zenginleştirmeden vazgeçmesi bir noktaydı ama gelinen yerde artık İran, saldırıların devam etmeyeceği garantisini istiyor" dedi. İsrail'in denklemlenmesinin ancak ABD ve Avrupalı aktörlerin baskısıyla mümkün olabileceğini belirten Özcan, "Önümüzdeki iki gün son derece kritik; bu dörtlü görüşmeden 'tamam mı devam mı' kararı çıkacak" ifadelerini kullanarak bölgedeki diplomatik trafiğin ciddiyetini vurguladı.

🧭 KISA ANALİZ

Metin, Orta Doğu'daki çatışmanın artık sadece bölgesel değil küresel sistemik bir kriz haline geldiğini vurguluyor. Özellikle enerji hatları (Kızıldeniz–Hürmüz hattı) üzerinden yaşanan gerilim, savaşın ekonomik etkisini derinleştiriyor.

Öne çıkan noktalar:

  • Diplomatik kırılma anı: Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu "dörtlü mekanizma", klasik Batı merkezli çözüm modellerine alternatif bir blok olarak sunuluyor.

  • Enerji güvenliği krizi: Husilerin Kızıldeniz'deki etkisi ve Körfez sıkışması, küresel enerji arzını doğrudan tehdit ediyor.

  • ABD'nin sınırlı etkisi: ABD'nin İsrail üzerindeki kontrolünün zayıfladığı ve askeri varlıkla denge kurmaya çalıştığı ifade ediliyor.

  • İran faktörü: Nükleer program ve güvenlik garantisi talepleri, müzakerenin en kritik başlıklarından biri.

  • Senaryo ayrımı: Görüşmeler ya kontrollü yumuşama ya da daha geniş çaplı savaş doğurabilir.

👉 Genel çerçevede metin, sistemi "çok kutuplu kriz" ve "enerji merkezli jeopolitik kırılma" olarak tanımlıyor.

📊 VERİLERDEN OLUŞTURULAN TABLO

BaşlıkDetayEtki AlanıRisk Seviyesi
Çatışma Alanıİsrail-Filistin merkezli, bölge geneline yayılıyorOrta Doğu🔴 Çok Yüksek
Diplomatik GirişimTürkiye-Pakistan-Mısır-Suudi Arabistan dörtlü masasıKüresel diplomasi🟠 Yüksek
Enerji KriziKızıldeniz ve Hürmüz hattında sıkışmaKüresel ekonomi🔴 Çok Yüksek
Husi EtkisiDeniz ticaret yollarında baskıEnerji ve lojistik🟠 Yüksek
ABD Askeri VarlığıUSS George Bush gemisi bölgedeAskeri denge🟠 Yüksek
İran Nükleer MeselesiUranyum zenginleştirme ve güvenlik garantisiNükleer güvenlik🔴 Çok Yüksek
Küresel Ekonomik Risk1929 Buhranı benzeri kriz ihtimaliDünya ekonomisi🔴 Çok Yüksek
Olası SenaryolarBarış görüşmesi / savaşın genişlemesiKüresel sistem🔴 Çok Yüksek

🔎 İŞTE 5 SORUDA NE OLUYOR?

1. Dörtlü zirve neden kritik?

Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın bir araya gelmesi, bölgesel aktörlerin kendi çözüm mekanizmasını kurma girişimi. Bu masa, savaşın yönünü değiştirebilecek bir diplomatik eşik olarak görülüyor.

2. Çatışma neden küresel krize dönüşüyor?

Çünkü savaş artık sadece İsrail-Filistin hattında değil; enerji yolları, deniz ticareti ve büyük güçlerin dahil olmasıyla tüm dünyayı etkileyen bir kriz haline geliyor.

3. Enerji hatları neden bu kadar önemli?

Kızıldeniz ve Hürmüz hattı, dünya petrol ve doğalgaz taşımacılığının kalbi. Buradaki risk, küresel ekonomik dengeleri doğrudan sarsabilir.

4. ABD'nin rolü ne?

ABD bölgede askeri varlığını artırıyor ancak İsrail üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığı değerlendiriliyor. Bu da krizin kontrolünü zorlaştırıyor.

5. Önümüzdeki günlerde ne olabilir?

İki temel senaryo öne çıkıyor:

  • Diplomasiyle gerilimin düşmesi

  • Ya da çatışmanın daha geniş bir savaşa dönüşmesi

👉 Kısa vadede sonuçları belirleyecek olan en kritik gelişme bu zirve olacak.

