Pakistan'da savaşın seyrini değiştirecek 4'lü zirve: Körfez'de neler oluyor?

İsrail-Filistin hattında başlayan çatışmalar tüm bölgeyi ateş çemberine alırken, gözler hafta sonu Pakistan'da kurulması beklenen kritik müzakere masasına çevrildi. Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu "dörtlü barış kurulu", sadece bölge için değil küresel sistemin geleceği için de hayati bir önem taşıyor. Uluslararası Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde, bölgedeki enerji krizinden askeri sevkiyatlara kadar yaşanan son gelişmeleri ve savaşın muhtemel senaryolarını çarpıcı ifadelerle analiz etti.

KÜRESEL SİSTEM 1929 BUHRANINDAN DAHA DERİN BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYA

Orta Doğu'daki çatışma alanlarının genişlemesinin dünya ekonomisi ve güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendiren Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, "Müzakere masası olmazsa sanırım küresel sistemde 1929 küresel buhranı gibi büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağız; hatta Vladimir Putin'in belirttiği gibi Kovid-19'dan daha derin bir küresel kriz bizi bekliyor olabilir" ifadelerini kullandı. Çatışma bölgelerinin artışının küresel enerji piyasalarında inanılmaz bir kırılmaya yol açtığına dikkat çeken Özcan, "Husiler Kızıldeniz üzerinden etkilerini artırdı, Hürmüz ve Kızıldeniz arasına sıkışan bir Körfez aktörü ve bu bölgeye sıkışan küresel sistemin fiziki enerjisi söz konusu" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.