ABD’de milyonlar Trump’a karşı sokakta: Krallara hayır!

TRUMP'IN YAPTIKLARINDAN ÖTÜRÜ HESAP VERİLEBİLİRLİĞİ OLMALI"

Göstericilerden Isla Seaborn, "Ülkemizde şu anda demokrasiden çok monarşi var ve buna kesinlikle karşıyım. Bence bu, Amerikan ideallerimize aykırı." ifadelerini kullandı.

Seaborn, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin de "Bence ülkemizin ve Başkanımızın yurt dışında yaptıklarından ötürü çok daha fazla uluslararası hesap verebilirliği olması gerekiyor." diye konuştu.

Göstericilerden Bonnie Siegler ise İran'a yönelik saldırıları sert dille eleştirerek, "Bu saçma, bu rezalet, bu anayasaya aykırı, bu inanılmaz, bu insanlık dışı, bu terörizm, bu korkunç." dedi.