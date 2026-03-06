Bombalar altındaki Tahran’da dev protesto: Halk sokaklara döküldü! ABD ve İsrail'e lanet yağdı

İran'ın başkenti Tahran'da tansiyon bir an olsun düşmüyor. ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu savaşın gölgesinde kalan şehirde, halk Cuma namazı sonrası meydanlara akın ederek hem kaybettikleri liderleri için yas tutuyor hem de direniş mesajı veriyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ ve kameraman Mehdi Seferi, patlama seslerinin yükseldiği Tahran sokaklarının nabzını tutarak, halkın öfkesini ve kararlılığını yerinden aktardı.

TAHRAN SOKAKLARINDA SAVAŞIN GÖLGESİNDE DİRENİŞ

Tahran'ın en büyük camisi olan İmam Humeyni Musallası'nda toplanan binlerce kişi, İsrail ve ABD saldırılarına karşı tek yürek oldu. Halk, bir yandan saldırılarda hayatını kaybeden ülke liderlerini anarken, diğer yandan İran ordusuna ve Devrim Muhafızları'na destek sloganları attı. A Haber mikrofonuna konuşan yaşlı bir vatandaş, "Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, Allah onları mahvetsin" ifadelerini kullandı.