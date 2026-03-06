Bombalar altındaki Tahran’da dev protesto: Halk sokaklara döküldü! ABD ve İsrail'e lanet yağdı
Tahran’da ABD ve İsrail saldırılarının gölgesinde halk meydanlara indi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, patlama seslerinin yükseldiği başkentte halkın öfkesini ve kararlılığını yerinden aktardı. Cuma namazı sonrası toplanan binlerce kişi, hem kaybettikleri liderleri için yas tuttu hem de direniş yemini etti. 600 füze ve 2000 İHA ile misilleme hazırlığındaki İran'da halk, "Son damla kanımıza kadar buradayız" diyerek dünyaya meydan okudu.
İran'ın başkenti Tahran'da tansiyon bir an olsun düşmüyor. ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu savaşın gölgesinde kalan şehirde, halk Cuma namazı sonrası meydanlara akın ederek hem kaybettikleri liderleri için yas tutuyor hem de direniş mesajı veriyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ ve kameraman Mehdi Seferi, patlama seslerinin yükseldiği Tahran sokaklarının nabzını tutarak, halkın öfkesini ve kararlılığını yerinden aktardı.
TAHRAN SOKAKLARINDA SAVAŞIN GÖLGESİNDE DİRENİŞ
Tahran'ın en büyük camisi olan İmam Humeyni Musallası'nda toplanan binlerce kişi, İsrail ve ABD saldırılarına karşı tek yürek oldu. Halk, bir yandan saldırılarda hayatını kaybeden ülke liderlerini anarken, diğer yandan İran ordusuna ve Devrim Muhafızları'na destek sloganları attı. A Haber mikrofonuna konuşan yaşlı bir vatandaş, "Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, Allah onları mahvetsin" ifadelerini kullandı.
"BİR BAYRAK DÜŞERSE DİĞERİ DEVRALIR"
Sokaklarda yas ve öfke hakim olsa da İranlılar geri adım atmayacaklarını vurguluyor. Güvenlik gerekçesiyle daha önce iptal edilen anma etkinliklerine rağmen Musalla Camii'ne akın eden halk, birlik mesajı verdi. Yas tutan bir kadın vatandaş, "Kaybettiğimiz ülke liderimiz için yastayız. Bir bayrak düşerse, bir başkası o bayrağı alıp liderimizin yoluna devam edecektir." sözleriyle kararlılığını dile getirdi. Bir başka kadın eylemci ise, "Rehberimizi şehit ettiler ancak biz son kanımıza kadar arkasındayız. Allah'ın izniyle İslam galip gelecek, Amerika yok olacaktır." ifadelerini kullandı.
DÜŞMANIN TÜM VARLIĞIYLA SALDIRISINA KARŞI TEK VÜCUT
Bölgedeki dini temsilciler ve halk, saldırıların kendilerini yıldırmayacağını belirtiyor. A Haber'e konuşan bir din görevlisi, "Bize çok zulüm yaptılar, ayakta kalmalı ve direnmeliyiz. Düşman tüm imkanlarıyla saldırdı, biz de tüm gücümüzle İslam, Kur'an ve velayet için canımız pahasına buradayız." şeklinde konuştu. Başka bir Tahranlı ise, "Ülkemiz, dinimiz ve İslam için tüm gençlerimiz ve yaşlılarımızla feda olmaya hazırız." sözleriyle desteğini aktardı.
İRAN'IN MİSİLLEME GÜCÜ: 600 FÜZE VE 2000 İHA
Tahran'da sabahın erken saatlerinden itibaren patlama sesleri duyulurken, şehrin pek çok noktasından dumanlar yükselmeye devam ediyor. İran makamlarından gelen resmi açıklamalara göre, saldırılara misilleme olarak 600'ün üzerinde füze ve 2000'den fazla insansız hava aracının hazırda bekletildiği belirtiliyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'ın bir kısmının boşaltılmış olmasına rağmen, sokaklarda kalan halkın "savaşın kaderini İran füzeleri belirleyecek" inancıyla meydanları terk etmediğini bildirdi.